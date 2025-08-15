뉴스 9

무회전 슛 쾅! 손흥민, 전세계 유니폼 판매왕 등극

입력 2025.08.15 (22:06) 수정 2025.08.15 (22:18)

메이저리그 사커 LAFC로 스며든 손흥민의 슈팅 연습 장면이 공개됐는데요.

미국 축구 시장에 큰 충격파를 던진 손흥민은 유니폼 판매도 전 세계 1위에 올랐습니다.

LAFC 훈련장에 등장한 손흥민이 강력한 슈팅을 날립니다.

골이 안 들어가자 얼굴을 감싸쥐는 손흥민.

이번엔 왼발 슛을 성공시키자 주위에서 박수 소리가 들여옵니다.

이제 조금 더 먼거리에서 무회전 슛!

슈팅의 궤적이 신기한지 동료들도 이리저리 손짓을 해가며 감탄하는데요.

LAFC 소링턴 공동 회장은 "손흥민의 유니폼이 지난 한 주 동안 전세계 모든 종목에 걸쳐 가장 많이 팔렸다"며 자랑을 늘어놓았습니다.

모레 일요일 뉴잉글랜드에선 손흥민의 첫 선발 출전이 예상되는 가운데 오는 31일 홈 데뷔전 티켓 가격은 300달러였던 게 1500달러, 우리돈 약 208만 원으로 껑충 뛰었습니다.

