[뉴스9 날씨] 폭염 특보 확대, 강화…주말 무더위 계속

입력 2025.08.15 (22:08) 수정 2025.08.15 (22:21)

광복절인 오늘 하루도 후텁지근했습니다.

덥고 습한 공기가 들어와 남부지방을 중심으로 내려졌던 폭염 특보는 중부지방으로 확대됐고, 남부지방과 제주도의 폭염 주의보는 폭염 경보로 대부분 강화됐습니다.

주말 동안 무더운 날씨 속 대부분 지역에 구름만 다소 끼겠지만, 경기 북부와 강원 북부는 비가 조금 내리겠습니다.

내일 강릉과 대전 34도, 춘천 32도까지 올라 오늘과 비슷하겠고, 전주와 남원이 한낮에 35도, 광주 34도까지 오르며 더위가 이어지겠습니다.

영남의 한낮 기온이 대구 35도, 창원과 울산 34도까지 오르겠습니다.

물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.

서해와 남해상에 안개가 짙게 끼겠습니다.

다음 주엔 다시 기온이 점차 올라 한낮엔 폭염이, 밤엔 열대야가 나타나겠습니다.

화요일과 수요일엔 수도권과 강원 영서에 비가 내리겠습니다.

날씨였습니다.

강아랑 기상캐스터/그래픽:이유진/진행:이민영

