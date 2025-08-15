영상K

이국종, 국민 대표로 김혜경 여사에 꽃다발…“빛의 임명장 수여” [지금뉴스]

입력 2025.08.15 (22:27)

15일 열린 '국민 임명식'에서 '국민 대표' 80명이 이재명 대통령에게 임명장을 전달했습니다.

이국종 국군대전병원장 등 국민 대표 80명은 서울 광화문광장 '국민 임명식' 원형무대에 올라 미리 마련해 둔 대형 큐브에 자신이 직접 쓴 임명장을 거치했습니다.

특히 이 가운데서도 목장균 광복회원, 이국종 국군대전병원장, 이연수 NC AI 대표, 하가영 영화감독 등 4명은 이 대통령 부부와 함께 가장 마지막에 임명장을 큐브에 올려놓는 역할을 맡았습니다.

'아덴만의 영웅'으로 알려진 이국종 원장은 김혜경 여사에게 꽃다발을 수여하기도 했습니다.

이 대통령은 임명장을 받은 뒤 "대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로서 오직 국민만 믿고 '국민이 주인인 나라, 국민이 행복한 나라'를 향해 성큼성큼 직진하겠다"고 각오를 밝혔습니다.

국민 대표 80명이 이 대통령에 임명장을 수여하는 순간, 영상에 담았습니다.

신선민
신선민 기자

공지·정정

