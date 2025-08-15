강원 고성 농막 화재…인명 피해 없어

오늘(15일) 저녁 9시 10분쯤 강원도 고성군 거진읍 화포리의 한 농막에서 불이 났습니다.



이 불로 농막 한 동과 내부 집기가 모두 불에 탔습니다.



불은 한 시간 만에 모두 꺼졌고 인명피해는 없었습니다.



소방 당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 강원 고성소방서 제공]



