이 대통령 “국민주권 정부, 국민 행복 위해 직진”

[앵커]



서울 광화문 특설스튜디오입니다.



이곳 광화문에서는 "함께 찾은 빛, 대한민국을 비추다"란 주제로 이재명 대통령에 대한 국민 임명식이 열리고 있습니다.



지금은 본 행사가 끝나고 축하 공연이 펼쳐지고 있습니다.



조기대선으로 이 대통령은 공식 취임식 없이 곧바로 업무를 시작했는데, 오늘 이 행사가 취임식인 셈입니다.



이 대통령은 잠시 전, 국민 대표들로부터 '빛의 임명장'을 받고 국민 주권정부의 새로운 시작을 알렸습니다.



먼저 이재명 대통령의 연설부터 들어보시겠습니다.



[리포트]



빼앗긴 국민주권의 빛을 되찾은 80주년 광복절, 국민의 간절한 소망이 담긴 임명장을 건네받아 한없이 영광스럽고, 또 한없이 큰 책임감을 느낍니다.



우리 모두에게 절박한 공통의 목표는 분명합니다.



'더 나은 나라'를 만들어달라는 것이자, 꿈과 희망이 넘치는 '국민 행복 시대'를 열어달라는 것입니다.



지금까지 그랬듯 '국민주권 정부'는 국정 운영의 철학과 비전의 중심에 언제나 국력의 원천인 국민에게 둘 것입니다.



21대 대한민국 대통령 이재명은 대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로서, 오직 국민만 믿고 국민이 주인인 나라, 모두가 행복한 나라를 향해 힘껏 성큼성큼 걸어 나아가겠습니다.



대한민국 대통령으로 임명된 것이 한없이 자랑스럽습니다!



이 자랑스러움을 국민의 기쁨과 행복으로 반드시 돌려드리겠습니다.



고맙습니다.



영상편집:박주연



