국제

트럼프 “푸틴과 잘 안되면 회담장 나갈것”…‘노딜 불사’ 시사

입력 2025.08.16 (02:36) 수정 2025.08.16 (02:41)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담이 여의치 않게 진행되면 회담장에서 나갈 것이라고 말했습니다.

폭스뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 이날 미러정상회담이 열리는 알래스카로 가는 전용기(에어포스원) 기내에서 가진 인터뷰에서 (회담이) "매우 잘될 것으로 생각한다"며 "만약 잘되지 않는다면 나는 집으로 매우 빨리 돌아갈 것"이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 인터뷰 진행자가 '회담이 잘되지 않으면 회담장에서 걸어 나갈 것이냐'라고 질문하자 "나는 걸어 나갈 것"이라고 답했습니다.

이는 푸틴 대통령과의 합의 도출 자체에 연연하지 않겠다는 입장을 밝힌 것으로 풀이됩니다.

트럼프 대통령은 또 기내에서 기자들을 만난 자리에서 회담 성공 전망을 질문받자 "말할 수 없다. 모르겠다"라며 "정해진 것은 아무것도 없다"고 답했습니다.

이어 "나는 (우크라이나전쟁의) 휴전이 빨리 되는 것을 보고 싶다"며 "나는 오늘 (휴전과 관련한 합의가) 이뤄지지 않는다면 행복하지 않을 것"이라고 말했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프 “푸틴과 잘 안되면 회담장 나갈것”…‘노딜 불사’ 시사
    • 입력 2025-08-16 02:36:56
    • 수정2025-08-16 02:41:33
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령은 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담이 여의치 않게 진행되면 회담장에서 나갈 것이라고 말했습니다.

폭스뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 이날 미러정상회담이 열리는 알래스카로 가는 전용기(에어포스원) 기내에서 가진 인터뷰에서 (회담이) "매우 잘될 것으로 생각한다"며 "만약 잘되지 않는다면 나는 집으로 매우 빨리 돌아갈 것"이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 인터뷰 진행자가 '회담이 잘되지 않으면 회담장에서 걸어 나갈 것이냐'라고 질문하자 "나는 걸어 나갈 것"이라고 답했습니다.

이는 푸틴 대통령과의 합의 도출 자체에 연연하지 않겠다는 입장을 밝힌 것으로 풀이됩니다.

트럼프 대통령은 또 기내에서 기자들을 만난 자리에서 회담 성공 전망을 질문받자 "말할 수 없다. 모르겠다"라며 "정해진 것은 아무것도 없다"고 답했습니다.

이어 "나는 (우크라이나전쟁의) 휴전이 빨리 되는 것을 보고 싶다"며 "나는 오늘 (휴전과 관련한 합의가) 이뤄지지 않는다면 행복하지 않을 것"이라고 말했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
윤진
윤진 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부<br>…“증거인멸·도망 염려”

‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”
[한일여론조사] “일본에 호감” 52%…“과거사 반성 부족” 80%

[한일여론조사] “일본에 호감” 52%…“과거사 반성 부족” 80%
“독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일관계, 과거 직시하되 미래로

“독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일관계, 과거 직시하되 미래로
일 총리 ‘반성’ 언급…유력 총리 후보들은 야스쿠니 참배

일 총리 ‘반성’ 언급…유력 총리 후보들은 야스쿠니 참배
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.