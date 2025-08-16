트럼프 “푸틴과 잘 안되면 회담장 나갈것”…‘노딜 불사’ 시사

도널드 트럼프 미국 대통령은 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담이 여의치 않게 진행되면 회담장에서 나갈 것이라고 말했습니다.



폭스뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 이날 미러정상회담이 열리는 알래스카로 가는 전용기(에어포스원) 기내에서 가진 인터뷰에서 (회담이) "매우 잘될 것으로 생각한다"며 "만약 잘되지 않는다면 나는 집으로 매우 빨리 돌아갈 것"이라고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 인터뷰 진행자가 '회담이 잘되지 않으면 회담장에서 걸어 나갈 것이냐'라고 질문하자 "나는 걸어 나갈 것"이라고 답했습니다.



이는 푸틴 대통령과의 합의 도출 자체에 연연하지 않겠다는 입장을 밝힌 것으로 풀이됩니다.



트럼프 대통령은 또 기내에서 기자들을 만난 자리에서 회담 성공 전망을 질문받자 "말할 수 없다. 모르겠다"라며 "정해진 것은 아무것도 없다"고 답했습니다.



이어 "나는 (우크라이나전쟁의) 휴전이 빨리 되는 것을 보고 싶다"며 "나는 오늘 (휴전과 관련한 합의가) 이뤄지지 않는다면 행복하지 않을 것"이라고 말했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!