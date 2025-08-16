여수 신북항 정박중 석유제품운반선 화재…2명 사상·16명 구조

오늘(16일) 새벽 1시 4분쯤 전남 여수 신북항 A정박지에 정박중이던 2,600톤급 석유제품운반선과 24톤급 용달선에서 불이 났습니다.



이 불로 운반선에 타고 있던 외국인 선원 1명이 심한 화상을 입었고 용달선 선장은 의식을 잃은 상태로 발견됐으나 결국 숨졌습니다.



신고를 접수한 여수해경은 현장에 출동해 두 배에 타고 있던 나머지 승선원 16명을 전원 구조했다고 밝혔습니다.



여수 해경과 소방당국은 불이 완전히 꺼지는대로 정확한 피해 규모와 사고 원인을 조사할 예정입니다.



[사진 출처 : 여수 해양경찰청 제공]



