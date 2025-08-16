국제

트럼프, 알래스카 도착…“푸틴과 1대1 회담은 3대3으로 변경”

입력 2025.08.16 (03:49) 수정 2025.08.16 (03:50)

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 미·러 정상회담을 위해 회담이 열리는 알래스카에 도착했습니다.

트럼프 대통령이 탄 대통령전용기(에어포스원)는 미 동부시간으로 이날 오후 2시20분(알래스카 현지시간 오전 10시20분)쯤 알래스카 최대 도시인 앵커리지 북부의 엘먼도프-리처드슨 합동기지에 착륙했습니다.

이날 오전 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 이륙한 지 6시간 10여 분 만입니다.

회담은 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 1대1 회담 후 다른 참모들이 함께하는 오찬을 겸한 확대회담으로 할 계획이었으나, 1대1 회담은 3대3 회담으로 변경됐습니다.

3대3 회담에 미국측에선 마코 루비오 국무장관과 스티브 위트코프 중동특사가 배석할 예정이라고, 백악관 풀 기자단이 전했습니다.

이후 오찬을 겸한 확대 회담에는 이들에 더해 스콧 베선트 재무장관, 하워드 러트닉 상무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 수지 와일스 백악관 비서실장이 함께할 예정입니다.

트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 이날 정상회담은 트럼프 2기 행정부 들어 처음 열리는 것으로, 두 정상 간에 3년 6개월째 이어지고 있는 우크라이나 전쟁에 대한 휴전 합의가 이뤄질 수 있을지 전 세계의 이목이 쏠리고 있습니다.

트럼프 대통령은 이날 휴전이 성사되면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 함께하는 3자 회담 혹은 일부 유럽 정상까지 참여하는 다자 회담을 통해 '종전' 협상이 진행될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

    • 입력 2025-08-16 03:49:51
    • 수정2025-08-16 03:50:23
    국제
