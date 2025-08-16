동영상 고정 취소

“9·19 군사합의 단계적 복원…과거 직시·미래로”



이재명 대통령이 80주년 광복절 경축사에서 9·19 군사합의를 단계적으로 복원하겠다고 밝혔습니다. 한일 관계는 과거를 직시하되 미래지향적인 상생협력의 길을 모색하겠다고 강조했습니다.



미·러 정상회담 시작…우크라 휴전 논의



트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 알래스카에서 3대3 회담을 시작했습니다. 우크라이나 휴전 논의에 진전이 있을지 주목됩니다.



‘집사’ 김예성 구속…‘계좌 관리인’ 대질 요청



김건희 여사의 '집사'로 지목된 김예성 씨가 구속됐습니다. 계좌 관리인으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표는 김 여사와의 대질조사를 요청하는 등 특검 수사가 속도를 내고 있습니다.



이춘석·보좌관, ‘주식 차명거래’ 인정



주식 차명거래 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원과 보좌관 차 모 씨가 경찰 조사에서 혐의를 일부 인정한 것으로 파악됐습니다.



여수 신북항서 선박 2척 화재…3명 사상



오늘 새벽 전남 여수 신북항에 정박한 대형 석유제품 운반선과 용달선에서 불이 나 1명이 숨지고 2명이 부상을 입었습니다.



