추격에서 경쟁,협력으로…60년 한일 무역

이번에는 한일 간 경제 관계 짚어봅니다.



과거 한국이 일방적으로 따라가던 일본 경제, 이제는 경쟁과 협력으로 상호 보완하는 사이로 바뀌었습니다.



한일 간 무역은 어떻게 성장해 왔고, 어떻게 발전할지, 이도윤 기자가 짚어봅니다.



코끼리 밥솥, 소니 워크맨을 수입하던 시절, 우리는 일본으로 가발, 부품 등을 수출했습니다.



2000년대 들어 한일 무역은 '상호 보완' 관계로 바뀝니다.



제동이 걸린 건 2019년 '소재, 부품, 장비'에 대한 무역규제.



[세코 히로시게/당시 일본 경제산업상 : "한국만이 우대 조치 대상이었습니다만 이를 철회해…."]



반도체 생산이 차질을 빚으며 삼성전자 수장이 다급히 일본으로 건너갔고, 일본 회사들은 한국으로의 우회 수출로를 찾으려 애썼습니다.



6년이 흐른 지금 '소부장' 일본 의존도는 줄긴 했지만, 여전히 2위입니다.



[김재영/반도체 유통회사 대표 : "많은 하드웨어 엔지니어분들이 일본 제품(부품)을 염두에 두고 설계를 많이 하시는 편이에요."}



한국에 공장과 생산라인 등 투자를 늘리는 일본 기업도 많습니다.



기술 수준과 규모에서 서로 안정적 파트너가 될 수 있다는 이유입니다.



[장상식/한국무역협회 무역통상연구원장 : "최근에는 석유제품, 철강, 반도체 등에서 한국의 대일 수출이 많이 늘어나면서 서로 필요한 것을 주고받는 상호보완적 교역 구조로…."]



미국발 보호무역이 더 거세지면 첨단 산업을 중심으로 한일 기업 간 협력 필요성이 더 커질 수 있습니다.



[장하림/바이오 스타트업 팀장 : "국내에서 갖고 있는 기술력을 일본으로 진출시킨다면 좀 더 좋은 반응, 그리고 큰 시장에서 넓게 활동할 수 있기 때문에…."]



한일 국교 정상화 이후 60년간 350배 늘어난 무역 규모.



추격자에서 협력대상이 됐지만, 한 번도 대일 무역 적자를 벗어나진 못했습니다.



KBS 뉴스 이도윤입니다.



