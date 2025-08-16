뉴스광장 1부

열광하던 나라에서 열광 받는 나라로…전 세계 휩쓴 K-팝

입력 2025.08.16 (06:56) 수정 2025.08.16 (06:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

광복 80년, 세계 문화 수도 ‘대한민국’

광복 80년, 세계 문화 수도 ‘대한민국’
생존 애국지사 5명…그들이 우리에게 남기는 말

생존 애국지사 5명…그들이 우리에게 남기는 말

다음
[앵커]

보신 것처럼 K-컬처, 그중에서도 K-팝은 전 세계가 함께 즐기는 핵심 문화가 됐습니다.

경제 발전기 들어온 미국의 팝 문화에 열광만 하던 나라에서, 이제는 전 세계가 우리 K-팝에 푹 빠져 있는데, 해외 곳곳에서 다양한 진기록들을 만들 정도로 K-팝 스타들의 활약은 독보적입니다.

계속해서 김현수 기자가 보도합니다.

[리포트]

팝의 황제 마이클 잭슨, 1990년대 신세대 아이콘 뉴키즈 온 더 블록.

좀처럼 접하기 힘든 팝 스타의 내한에 젊은 세대는 열광했습니다.

팝 문화에 매달렸던 우리는 새로운 길을 열기 시작했고, 20년도 안 돼 한국발 K-팝은 전 세계를 점령했습니다.

K-팝 스타들의 인기는 세계 공연 과정에서 나오는 기록들로도 알 수 있습니다.

걸그룹 최초로 LA 스타디움 공연 2회 매진 기록을 세운 블랙핑크.

그룹 스트레이 키즈는 2년 만에 지구를 7바퀴 돌며 34개국에서 공연했고.

[창빈/스트레이 키즈 멤버 : "K-팝의 힘이 얼마나 지금 대단하게 전 세계적으로 작용하고 있는지 느끼고…."]

영국 토트넘 홋스퍼 스타디움 K-팝 가수 첫 입성 등 각종 '최초' 타이틀을 달고 세계 팬덤을 움직이고 있습니다.

[비앙카 브로코/스트레이 키즈 팬 : "프랑스에 와줘서 정말 고맙다고 말하고 싶어요."]

열광하던 나라에서 열광의 대상이 된 대한민국, K-팝 물결은 오늘도 전 세계를 뒤덮고 있습니다.

KBS 뉴스 김현수입니다.

영상편집:김근환/그래픽:김지훈 박미주 최창근/화면제공:JYP엔터테인먼트·유튜브 Baby V.O.X Archive·L YAP·REY & ROB·Bubble_ninja

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 열광하던 나라에서 열광 받는 나라로…전 세계 휩쓴 K-팝
    • 입력 2025-08-16 06:56:52
    • 수정2025-08-16 06:59:03
    뉴스광장 1부
[앵커]

보신 것처럼 K-컬처, 그중에서도 K-팝은 전 세계가 함께 즐기는 핵심 문화가 됐습니다.

경제 발전기 들어온 미국의 팝 문화에 열광만 하던 나라에서, 이제는 전 세계가 우리 K-팝에 푹 빠져 있는데, 해외 곳곳에서 다양한 진기록들을 만들 정도로 K-팝 스타들의 활약은 독보적입니다.

계속해서 김현수 기자가 보도합니다.

[리포트]

팝의 황제 마이클 잭슨, 1990년대 신세대 아이콘 뉴키즈 온 더 블록.

좀처럼 접하기 힘든 팝 스타의 내한에 젊은 세대는 열광했습니다.

팝 문화에 매달렸던 우리는 새로운 길을 열기 시작했고, 20년도 안 돼 한국발 K-팝은 전 세계를 점령했습니다.

K-팝 스타들의 인기는 세계 공연 과정에서 나오는 기록들로도 알 수 있습니다.

걸그룹 최초로 LA 스타디움 공연 2회 매진 기록을 세운 블랙핑크.

그룹 스트레이 키즈는 2년 만에 지구를 7바퀴 돌며 34개국에서 공연했고.

[창빈/스트레이 키즈 멤버 : "K-팝의 힘이 얼마나 지금 대단하게 전 세계적으로 작용하고 있는지 느끼고…."]

영국 토트넘 홋스퍼 스타디움 K-팝 가수 첫 입성 등 각종 '최초' 타이틀을 달고 세계 팬덤을 움직이고 있습니다.

[비앙카 브로코/스트레이 키즈 팬 : "프랑스에 와줘서 정말 고맙다고 말하고 싶어요."]

열광하던 나라에서 열광의 대상이 된 대한민국, K-팝 물결은 오늘도 전 세계를 뒤덮고 있습니다.

KBS 뉴스 김현수입니다.

영상편집:김근환/그래픽:김지훈 박미주 최창근/화면제공:JYP엔터테인먼트·유튜브 Baby V.O.X Archive·L YAP·REY & ROB·Bubble_ninja
김현수
김현수

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프·푸틴 알래스카 도착…3:3 확대 회담 시작

트럼프·푸틴 알래스카 도착…3:3 확대 회담 시작
‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”

‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”
이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 <br>시인…보좌관도 인정

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”

미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.