뉴스광장

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정

입력 2025.08.16 (07:15) 수정 2025.08.16 (07:54)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘계좌 관리인’ 특검에 김건희 대질 요청…‘집사’는 구속 수감

‘계좌 관리인’ 특검에 김건희 대질 요청…‘집사’는 구속 수감
여수 신북항 정박중 석유제품운반선 화재…3명 사상

여수 신북항 정박중 석유제품운반선 화재…3명 사상

다음
[앵커]

경찰이 '주식 차명 거래 의혹'이 불거진 이춘석 의원을 그제(14일) 불러 조사했는데요.

경찰 조사 과정에서 이 의원은 주식 차명거래 혐의를 인정하는 취지로 진술한 거로 파악됐습니다.

김민혁 기자입니다.

[리포트]

그제 경찰에 소환된 이춘석 의원은 7시간 넘게 조사 받고 어제(15일) 새벽 귀가했습니다.

혐의를 인정하는지 묻는 취재진 질의에는 답하지 않았습니다.

[이춘석/무소속 의원/어제 새벽 : "물의를 일으킨 것에 대해서 국민들에게 깊이 사죄드리고, 오늘 조사 성실히 받았고, 앞으로도 성실히 조사에 임하겠습니다."]

경찰 조사 과정에서 이 의원은 주식 차명거래 혐의를 인정하는 취지로 진술한 거로 파악됐습니다.

이 의원의 보좌관 차 모 씨도 이보다 앞서 경찰 조사를 받았는데, 역시 비슷한 취지로 진술한 거로 전해졌습니다.

앞서 이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차 씨 명의로 주식 거래하는 모습이 포착돼 논란이 일자, "차명거래한 사실은 결코 없다"며 의혹을 부인한 바 있습니다.

[이춘석/당시 국회 법제사법위원장/지난 5일 : "SNS에 올린 것 그게 전부입니다. 조사하면 밝혀질 거니까요."]

당시 이 의원은 국정기획위원회 경제2분과장으로 정부의 AI 정책 관련 보고를 받아왔고, 차 씨 역시 국정위에서 활동한 사실이 알려졌습니다.

[이춘석/당시 국정기획위 경제2분과장/지난 6월 : "'AI 3대 강국을 만들겠다'하는 구체적인 공약 이행 계획을 여러분들에게 다시 보고드리도록 하고요."]

업무상 취득한 미공개 정보로 주식 거래를 한 게 아니냐는 의혹도 제기됐는데, 경찰 조사에서 이 의원은 이를 부인한 거로 알려졌습니다.

경찰은 압수수색으로 확보한 자료 등을 토대로 이 의원 진술의 신빙성 등을 조사할 계획입니다.

KBS 뉴스 김민혁입니다.

영상편집:이상미

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
    • 입력 2025-08-16 07:15:36
    • 수정2025-08-16 07:54:08
    뉴스광장
[앵커]

경찰이 '주식 차명 거래 의혹'이 불거진 이춘석 의원을 그제(14일) 불러 조사했는데요.

경찰 조사 과정에서 이 의원은 주식 차명거래 혐의를 인정하는 취지로 진술한 거로 파악됐습니다.

김민혁 기자입니다.

[리포트]

그제 경찰에 소환된 이춘석 의원은 7시간 넘게 조사 받고 어제(15일) 새벽 귀가했습니다.

혐의를 인정하는지 묻는 취재진 질의에는 답하지 않았습니다.

[이춘석/무소속 의원/어제 새벽 : "물의를 일으킨 것에 대해서 국민들에게 깊이 사죄드리고, 오늘 조사 성실히 받았고, 앞으로도 성실히 조사에 임하겠습니다."]

경찰 조사 과정에서 이 의원은 주식 차명거래 혐의를 인정하는 취지로 진술한 거로 파악됐습니다.

이 의원의 보좌관 차 모 씨도 이보다 앞서 경찰 조사를 받았는데, 역시 비슷한 취지로 진술한 거로 전해졌습니다.

앞서 이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차 씨 명의로 주식 거래하는 모습이 포착돼 논란이 일자, "차명거래한 사실은 결코 없다"며 의혹을 부인한 바 있습니다.

[이춘석/당시 국회 법제사법위원장/지난 5일 : "SNS에 올린 것 그게 전부입니다. 조사하면 밝혀질 거니까요."]

당시 이 의원은 국정기획위원회 경제2분과장으로 정부의 AI 정책 관련 보고를 받아왔고, 차 씨 역시 국정위에서 활동한 사실이 알려졌습니다.

[이춘석/당시 국정기획위 경제2분과장/지난 6월 : "'AI 3대 강국을 만들겠다'하는 구체적인 공약 이행 계획을 여러분들에게 다시 보고드리도록 하고요."]

업무상 취득한 미공개 정보로 주식 거래를 한 게 아니냐는 의혹도 제기됐는데, 경찰 조사에서 이 의원은 이를 부인한 거로 알려졌습니다.

경찰은 압수수색으로 확보한 자료 등을 토대로 이 의원 진술의 신빙성 등을 조사할 계획입니다.

KBS 뉴스 김민혁입니다.

영상편집:이상미
김민혁
김민혁 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프·푸틴 알래스카 도착…3:3 확대 회담 시작

트럼프·푸틴 알래스카 도착…3:3 확대 회담 시작
‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”

‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”
이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 <br>시인…보좌관도 인정

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”

미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.