[주말 날씨] 주말에도 무더위 계속…경기 북부·강원 북부 비

주말인 오늘도 찜통더위는 이어집니다.



전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려져있습니다.



남부지방에는 폭염 경보까지 발효 중입니다.



전주와 대구 낮 기온 35도, 강릉 34도까지 오르면서 무덥겠습니다.



오늘과 내일 대체로 맑겠지만 경기 북부와 강원 북부 지역은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



늦은 오후부터 저녁 사이 5~20mm 정도로 양이 많지는 않겠습니다.



서쪽 지역에는 안개가 끼어서 서해안은 가시거리가 200m 안팎까지 좁혀져있습니다.



덥고 습한 바람이 불어오면서 밤 사이 열대야가 나타난 곳이 있습니다.



강릉 28.0도, 서울 25.6도, 부산 26.5도를 가리키고 있습니다.



낮 기온은 서울 31도, 광주 34도, 부산 33도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 최고 2미터로 잔잔하겠지만 짙은 안개를 주의하셔야겠습니다.



당분간 무더위는 이어지겠습니다.



날씨정보 전해드렸습니다.



기상캐스터 배혜지



