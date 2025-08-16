뉴스광장

[주말 날씨] 주말에도 무더위 계속…경기 북부·강원 북부 비

입력 2025.08.16 (07:46) 수정 2025.08.16 (07:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스광장 영상] 보석사

[뉴스광장 영상] 보석사
클로징

클로징

다음
주말인 오늘도 무더위는 이어집니다.

전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려져있습니다.

남부지방에는 폭염 경보까지 발효되면서 더위의 기세가 강해졌습니다.

전주와 대구 낮 기온 35도, 강릉 34도까지 오르면서 푹푹 찌는 더위가 이어지겠습니다.

오늘과 내일 대체로 맑겠지만 경기 북부와 강원 북부 지역은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

늦은 오후부터 저녁 사이 5~20mm 정도로 양이 많지는 않겠습니다.

서쪽 지역에는 안개가 끼어서 서해안은 가시거리가 200m 안팎까지 좁혀져있습니다.

현재 기온은 강릉 28.7도, 서울 26.0도로 대부분 25도를 넘어서면서 다소 덥습니다.

낮 기온은 서울 31도, 광주 34도, 부산 33도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 최고 2미터로 잔잔하겠지만 짙은 안개를 주의하셔야겠습니다.

당분간 무더위는 이어지겠습니다.

날씨정보 전해드렸습니다.

기상캐스터 배혜지/그래픽:남현서

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [주말 날씨] 주말에도 무더위 계속…경기 북부·강원 북부 비
    • 입력 2025-08-16 07:46:32
    • 수정2025-08-16 07:59:42
    뉴스광장
주말인 오늘도 무더위는 이어집니다.

전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려져있습니다.

남부지방에는 폭염 경보까지 발효되면서 더위의 기세가 강해졌습니다.

전주와 대구 낮 기온 35도, 강릉 34도까지 오르면서 푹푹 찌는 더위가 이어지겠습니다.

오늘과 내일 대체로 맑겠지만 경기 북부와 강원 북부 지역은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

늦은 오후부터 저녁 사이 5~20mm 정도로 양이 많지는 않겠습니다.

서쪽 지역에는 안개가 끼어서 서해안은 가시거리가 200m 안팎까지 좁혀져있습니다.

현재 기온은 강릉 28.7도, 서울 26.0도로 대부분 25도를 넘어서면서 다소 덥습니다.

낮 기온은 서울 31도, 광주 34도, 부산 33도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 최고 2미터로 잔잔하겠지만 짙은 안개를 주의하셔야겠습니다.

당분간 무더위는 이어지겠습니다.

날씨정보 전해드렸습니다.

기상캐스터 배혜지/그래픽:남현서
배혜지
배혜지 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프 “일부 합의했지만 주요 쟁점 남아…매우 생산적 대화”

트럼프 “일부 합의했지만 주요 쟁점 남아…매우 생산적 대화”
‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”

‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”
이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 <br>시인…보좌관도 인정

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”

미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.