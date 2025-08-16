회사가 스토리 준 ‘게임 웹툰’…혼자 저작권 등록한 작가 [판결남]

"무기는 다른 곳에 세워두었다가 들고 나가는 식으로 부탁드릴게요"

저작권법 제8조(저작자 등의 추정)

①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 저작자로서 그 저작물에 대한 저작권을 가지는 것으로 추정한다. <개정 2011.6.30>

1. 저작물의 원본이나 그 복제물에 저작자로서의 실명 또는 이명(예명ㆍ아호ㆍ약칭 등을 말한다. 이하 같다)으로서 널리 알려진 것이 일반적인 방법으로 표시된 자



저작권법 제2조 (정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

31. "업무상저작물"은 법인ㆍ단체 그 밖의 사용자(이하 "법인등"이라 한다)의 기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.



제9조 (업무상저작물의 저작자)

법인등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물(이하 "프로그램"이라 한다)의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다.



게임업체가 자사 게임의 세계관을 소개하기 위해 웹툰을 제작하는 경우가 종종 보입니다. 이런 웹툰의 저작권은 누구의 것일까요. 이를 미리 계약에서 정해 뒀다면 문제가 없겠지만, 조항이 모호한 경우엔 어떻게 될까요. 만약 회사에서 스토리와 콘티를 제공받아 그린 것이라면 또 어떨까요? 관련된 사례를 다룬 최신 판결을 전해 드립니다.게임업체 A 사는 2021년 5월 회사 블로그에 'A 사 세계관 기반 웹툰 연재작가 모집' 공고를 올렸습니다. 개발 중이던 모바일 게임의 등장인물을 주인공으로 내세운 웹툰을 제작하기 위해서였습니다.이 공고엔 ""는 내용이 담겼습니다. ""라는 조건도 포함돼 있었습니다.A 사는 2021년 7월 웹툰 작가 김모 씨를 연재작가로 선정했습니다.A 사는 김 씨와 2021년 7월부터 2022년 6월까지 근로계약을 체결하면서 "작가가 그린 웹툰의 저작권은 회사에 귀속된다"라는 내용을 계약에 명시했습니다. "작가의 포트폴리오 용도로 웹툰 사용을 허락할 뿐, 그 외 목적으로의 사용을 엄격히 금지한다"는 내용도 들어갔습니다.양 측은 같은 해 9월 '프리랜서 업무위탁계약'을 추가로 체결했는데, 여기서 위탁 대상 업무는 '회사의 스토리 문서를 기반으로 웹툰을 제작하는 업무'였습니다.여기엔 ''는 조항이 있었지만, 이전 근로계약서와는 달리 저작권이 회사에 귀속된다는 조항은 따로 없었습니다.이후 김 씨는 2021년 말부터 약 6개월간 11화 분량의 웹툰을 그려 A 사에 제공했습니다.이 기간 중 A 사 임직원들은 웹툰에서 표현하고자 하는 주제와 시간적·장소적 배경, 주인공 및 다른 캐릭터들의 이미지와 성격을 창작해 이를 웹툰 각 회차의 배경, 설정, 대사, 이를 표현하는 컷의 구조 등으로 구체화한 콘티 형태로 김 씨에게 제공했습니다.김 씨는 이를 받아 스케치, 선화 등의 작업을 거쳐 웹툰으로 만들었습니다.A 사는 최종본 완성 이전의 '중간본'을 전달받아 채도 등 배경의 느낌, 캐릭터의 의상과 각 컷에서의 표정, 컷의 구체적인 설정 등에 관해 구체적인 수정 의견을 제시하기도 했습니다.A 사가 보낸 콘티의 내용과 최종 완성된 웹툰 내용은 비슷했고, 특히 웹툰에 등장한 각 캐릭터의 대사는 어미 등 세부적 표현 외엔 대부분 콘티와 동일했습니다.A 사는 이렇게 완성된 웹툰을 자사 블로그에 게시하며, 작가란에 김 씨의 필명을 명시했습니다.이후 김 씨는 2022년 6월 A 사에 사직서를 냈고, A 사는 같은 해 6월부터 10월까지 웹툰 연재분 이후의 내용을 담은 소설 형식의 후속 작품을 블로그에 연재했습니다.그런데 김 씨는 2023년 12월, 한국저작권위원회에 해당 웹툰에 대해 '단독' 저작권 등록을 했습니다.웹툰을 실제 그렸고 작품에 작가로 필명이 표기된 자신에게 해당 웹툰의 모든 저작권이 귀속된다는 뜻입니다.이 사실을 알게 된 A 사는 크게 당황했고, 해당 웹툰의 저작권은 A 사에 있다며 소송을 냈습니다.수원지방법원 제14민사부(부장판사 문현호)는 A 사가 김 씨를 상대로 낸 저작권확인등청구소송에서 원고 일부승소 판결했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.재판부는 "이 사건 웹툰은 원고와 피고가 공동창작의 의사를 가지고 각각 맡은 부분의 창작을 함으로써 캐릭터, 그림, 대사, 연출방법, 줄거리 등의 유기적인 결합으로 완성되어 각 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물"이라면서 "원고와 피고의 공동저작물에 해당한다"고 판단했습니다.이어 "양측이 맺은 위탁계약에서 A 사가 김 씨에게 위탁한 업무는 'A 사가 만든 스토리 문서를 기반으로 웹툰을 제작하는 업무'였다"면서 "A 사는 별도의 창작물이 아니라 '웹툰을 완성하기 위한 목적'으로 스토리 문서로서의 콘티를 제작했고, 김 씨 또한 이러한 목적을 충분히 인식한 상태에서 웹툰 작화를 완성했던 걸로 보인다"며 양 측이 공동 창작의 의사를 가지고 있었다고 인정했습니다.즉 A 사가 제공한 스토리와 캐릭터 설정, 기본 세계관 등이 김 씨의 그림과 연출을 통해 유기적으로 결합돼, 각자의 창작 부분을 개별적으로 분리해 사용할 수 없는 단일한 저작물로 완성된 것이므로 회사도 저작권을 함께 가지는 것이란 결론이었습니다.다만 재판부는 해당 웹툰에 대해 회사가 저작권을 가진다는 이른바 '단독 저작권' 주장에 대해서는 인정하지 않았습니다.재판부는 "A 사가 콘티를 작성함으로써 창작한 이 사건 웹툰의 줄거리와 대사는 소설 혹은 수필 등 완성된 글의 형식을 취하고 있는 것이 아니라 이 사건 웹툰을 구성하는 각 컷의 내용 및 이에 대하여 요구되는 작화를 묘사하는 내용으로 구성되어 있으므로, 웹툰과 분리하여 독자들에게 이용 또는 소비되기는 어려울 것"이라고 봤습니다. '각자가 기여한 부분을 분리해 이용할 수 없는 것'으로 보여, 공동저작물의 특징을 갖고 있단 설명이었습니다.그러면서 해당 웹툰이 김 씨가 A 사의 직원으로 고용돼 일하는 과정에서 만든 '업무상 저작물'이라거나, A 사가 김 씨로부터 저작권을 넘겨받았다는 주장에 대해서도 받아들이지 않았습니다.업무상 저작물이란 법인 등 업무에 종사하는 자가 업무상 작성한 저작물(저작권법 제2조 제31호)을 말합니다. 법인의 명의로 공표되는 업무상 저작물의 저작자는 별달리 정하지 않으면 그 법인이 되는데, 웹툰이 업무상저작물에 해당한다면 작가 이름이 표시되어 있더라도 법인이 저작자가 될 수 있습니다.재판부는 김 씨가 A 사로부터 매달 일정한 액수의 금액을 지급받았고, 계약이 끝나기 이전 '본인은 상기와 같은 내용으로 퇴직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다'라는 내용의 사직원을 회사에 제출한 점은 인정했지만, 양자의 관계가 '저작물을 창작하기 위한 협력관계'로 보일 뿐 지휘 감독관계로 보긴 어렵다고 봤습니다.그러면서 A 사가 위탁계약을 맺은 2021년 9얼부터는 4대 보험료를 공제하지 않고 원천징수소득세만을 공제하고 김 씨에게 돈을 지급한 점, 위탁계약에서 A 씨가 웹툰의 제작에 전적인 재량권을 가진다고 약정한 점, 웹툰 제작 과정에서 김 씨의 업무 수행시간과 근태를 자유롭게 하기로 약정하고 실제로 A 사가 김 씨의 근태를 통제하지 않은 점, 웹툰 작화 과정에서 김 씨에게 그림체·구도·연출 등에서 많은 재량의 여지가 있었을 것으로 보이는 점 등을 근거로 들었습니다.A 사는 김 씨가 회사의 지시에 따라 작화를 담당했다는 취지로, 단독 저작권을 인정해 달라며 지난 13일 항소했습니다.백인성 법조전문기자·변호사