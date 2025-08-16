국제

트럼프 “일부 합의했지만 주요 쟁점 남아…매우 생산적 대화”

입력 2025.08.16 (08:13) 수정 2025.08.16 (09:13)

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 15일 우크라이나 전쟁 휴전과 관련해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 일부 지점에서 의견을 같이했지만 주요 쟁점을 전부 해결하지는 못했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 미국 알래스카주 앵커리지에서 푸틴 대통령과 회담한 뒤 개최한 공동 기자회견에서 "매우 생산적인 대화를 했다. 우리가 합의한 여러 지점이 있었다"고 말했습니다.

이어 "우리가 완전히 합의하지 못한 몇 가지 것들이 있다고 말하겠지만 우리는 일부 진전을 이뤘다. 그러나 (최종) 합의하기 전까지는 합의한 게 아니다"라고 덧붙였습니다.

그는 "난 좀 이따 북대서양조약기구(NATO·나토)에 전화할 것이다. 내가 적절하다고 생각하는 여러 사람에 전화할 것이며 난 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 먼저 전화해 오늘 회담에 대해 말해주겠다"고 밝혔습니다.

또 그는 "합의하지 못한 게 아주 적게 남아 있을 뿐이다. 일부는 그렇게 중요하지 않다. 하나는 아마 가장 중요할 텐데 우리는 합의점에 도달할 가능성이 매우 크다"고 말했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

윤진
윤진 기자

수신료 수신료

