[북한 영상] 평양 중앙동물원의 여름

평양에는 중앙동물원이 있습니다.



방학을 맞아 하루 천여 명의 학생들이 찾는데, 맹수사의 호랑이, 그리고 물개 공연이 특히 인기라고 합니다.



네, 6월초 조선곰이 세 마리 새끼를 낳는 등 올해 새로 태어난 동물만 600여 마리라고 하네요.



