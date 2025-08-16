연합뉴스

장유빈, LIV 골프 마지막 개인전 1R 38위…무뇨스는 59타로 1위

입력 2025.08.16 (08:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

퇴출 위기에 놓인 장유빈이 LIV 골프 시즌 마지막 개인전 1라운드에서 공동 38위에 그쳤다.

장유빈은 16일(한국시간) 미국 인디애나주 웨스트필드의 더클럽 앳 채텀힐스(파71·7천295야드)에서 열린 LIV 골프 인디애나폴리스 1라운드에서 버디 4개, 보기 3개를 포함해 1언더파 70타를 쳤다.

그는 보기와 버디를 반복하며 좀처럼 타수를 줄이지 못했다.

첫 홀인 8번 홀(파3)에서 보기를 기록한 뒤 9번 홀(파4)에서 버디를 낚았고, 10번 홀(파4)에서 다시 보기를 기록한 뒤 12번 홀(파4)에서 버디를 기록했다.

그는 이후 파세이브 행진을 펼치다 1번 홀(파4)에서 버디를 잡았다.

그러나 2번 홀(파3)에서 그린 옆 러프에서 친 어프로치샷이 홀을 크게 벗어나면서 다시 보기를 범했다.

시즌 랭킹 53위인 장유빈은 최소한 48위 안에 진입해야 방출 대상인 '드롭존'에서 벗어날 수 있다.

세바스티안 무뇨스(콜롬비아)는 '꿈의 59타' 기록을 쓰며 1위에 올랐다.

그는 이날 무려 14개의 버디와 1개의 더블 보기를 기록해 12언더파 59타를 쳤다.

2번 홀(파3)에서 시작한 무뇨스는 4번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡았고, 5번 홀(파4)에서 더블 보기를 기록했지만, 이후 무려 8개 홀 연속 버디 행진을 펼쳤다.

14번 홀(파3)에서 파를 기록하며 호흡을 다듬은 무뇨스는 15번 홀(파4)에서 다시 5개 홀 연속 버디를 낚았다.

이날 무뇨스가 버디를 놓친 홀은 단 4개 홀 뿐이다.

LIV 골프에서 60타 미만의 스코어가 나온 건 역대 3번째이고, 올 시즌 첫 번째다.

아울러 더블보기를 치고도 50대 타수를 기록한 건 LIV 골프 역사상 처음이다.

세계 주요 리그에선 올 시즌 6번째로 60타 미만 스코어를 적어냈다.

경기를 마친 무뇨스는 "마지막 14개 홀 중 13개 홀에서 버디를 기록했는데, 이런 적은 처음"이라며 "나 자신이 자랑스럽다"고 소감을 밝혔다.

더스틴 존슨(미국)은 9언더파 62타로 단독 2위를 기록했고, 올 시즌 5승으로 다승왕을 확정한 호아킨 니만(칠레)은 7언더파 64타로 캐머런 스미스(호주), 패트릭 리드(미국), 토머스 피터르스(벨기에)와 함께 공동 3위를 이뤘다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 장유빈, LIV 골프 마지막 개인전 1R 38위…무뇨스는 59타로 1위
    • 입력 2025-08-16 08:35:59
    연합뉴스
퇴출 위기에 놓인 장유빈이 LIV 골프 시즌 마지막 개인전 1라운드에서 공동 38위에 그쳤다.

장유빈은 16일(한국시간) 미국 인디애나주 웨스트필드의 더클럽 앳 채텀힐스(파71·7천295야드)에서 열린 LIV 골프 인디애나폴리스 1라운드에서 버디 4개, 보기 3개를 포함해 1언더파 70타를 쳤다.

그는 보기와 버디를 반복하며 좀처럼 타수를 줄이지 못했다.

첫 홀인 8번 홀(파3)에서 보기를 기록한 뒤 9번 홀(파4)에서 버디를 낚았고, 10번 홀(파4)에서 다시 보기를 기록한 뒤 12번 홀(파4)에서 버디를 기록했다.

그는 이후 파세이브 행진을 펼치다 1번 홀(파4)에서 버디를 잡았다.

그러나 2번 홀(파3)에서 그린 옆 러프에서 친 어프로치샷이 홀을 크게 벗어나면서 다시 보기를 범했다.

시즌 랭킹 53위인 장유빈은 최소한 48위 안에 진입해야 방출 대상인 '드롭존'에서 벗어날 수 있다.

세바스티안 무뇨스(콜롬비아)는 '꿈의 59타' 기록을 쓰며 1위에 올랐다.

그는 이날 무려 14개의 버디와 1개의 더블 보기를 기록해 12언더파 59타를 쳤다.

2번 홀(파3)에서 시작한 무뇨스는 4번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡았고, 5번 홀(파4)에서 더블 보기를 기록했지만, 이후 무려 8개 홀 연속 버디 행진을 펼쳤다.

14번 홀(파3)에서 파를 기록하며 호흡을 다듬은 무뇨스는 15번 홀(파4)에서 다시 5개 홀 연속 버디를 낚았다.

이날 무뇨스가 버디를 놓친 홀은 단 4개 홀 뿐이다.

LIV 골프에서 60타 미만의 스코어가 나온 건 역대 3번째이고, 올 시즌 첫 번째다.

아울러 더블보기를 치고도 50대 타수를 기록한 건 LIV 골프 역사상 처음이다.

세계 주요 리그에선 올 시즌 6번째로 60타 미만 스코어를 적어냈다.

경기를 마친 무뇨스는 "마지막 14개 홀 중 13개 홀에서 버디를 기록했는데, 이런 적은 처음"이라며 "나 자신이 자랑스럽다"고 소감을 밝혔다.

더스틴 존슨(미국)은 9언더파 62타로 단독 2위를 기록했고, 올 시즌 5승으로 다승왕을 확정한 호아킨 니만(칠레)은 7언더파 64타로 캐머런 스미스(호주), 패트릭 리드(미국), 토머스 피터르스(벨기에)와 함께 공동 3위를 이뤘다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프 “일부 합의했지만 주요 쟁점 남아…매우 생산적 대화”

트럼프 “일부 합의했지만 주요 쟁점 남아…매우 생산적 대화”
‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”

‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”
이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 <br>시인…보좌관도 인정

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”

미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.