케데헌 ‘골든’, 英 싱글 차트 다시 1위…‘소다 팝’ 6위, ‘유어 아이돌’ 7위

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널 사운드 트랙 수록곡인 ‘골든’이 영국 오피셜 싱글 차트에서 다시 1위로 올라섰습니다.



현지 시각 오늘(15일) 영국 오피셜 싱글 차트를 보면 ‘골든’은 싱글차트 ‘톱 100’에서 지난주 1위를 차지한 채플 론의 ‘더 서브웨이’를 제치고 1위를 차지한 것으로 나타났습니다.



‘골든’은 93위로 이 차트에 데뷔한 이래 영화의 흥행에 힘입어 31위, 20위, 9위, 4위에 이어

1위에 오른 이후 지난주 2위로 잠시 내려앉았다가 다시 1위로 복귀했습니다.



오피셜 차트 측은 ‘골든이 정상 자리를 탈환하며 케이팝 데몬 헌터스가 맹위를 떨쳤다’는 제목의 기사에서 “‘K-팝 데몬 헌터스’는 ‘바비’ 앨범을 넘어 오리지널 사운드 트랙 사상 한 주 동안 가장 많은 앨범 스트리밍을 기록했다”고 소개했습니다.



‘골든’은 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 K-팝 걸그룹인 헌트릭스의 노래입니다.



SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재 등 세 명이 불렀는데 이들은 모두 한국계 미국인입니다.



앞서 이 곡은 이번 주 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서도 1위를 기록한 바 있습니다.



‘K팝 데몬 헌터스’ 오리지널 사운드 트랙 수록곡 중 ‘골든’ 외에도 ‘사자 보이즈’의 ‘소다 팝’은 6위, ‘유어 아이돌’이 7위, ‘테이크 다운’ 35위 등 총 네 곡이 이번 주 오피셜 싱글

차트 ‘톱 100’에 진입했습니다.



한편, 블랙핑크의 ‘뛰어’는 전주보다 7계단 오른 28위에 자리했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 넷플릭스 제공]



