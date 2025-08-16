[930 날씨] 주말, 무더위 계속…경기 북부·강원 북부 비

동영상 고정 취소

이번 주말, 무더운 날씨가 이어지겠습니다.



오늘 서울의 낮 기온 31도, 내일은 30도까지 오르겠고 밤에도 열기가 식지 못해 열대야가 나타나는 곳이 많겠습니다.



하늘은 대체로 맑겠지만 경기 북동부와 강원 북부 내륙 지역에는 비가 오는 곳이 있겠습니다.



늦은 오후부터 저녁 사이 5~20mm가 예상됩니다.



낮 동안 대부분 지역 자외선이 매우 강하겠습니다.



영남과 호남, 제주 해안에는 폭염경보가 그 밖의 대부분 지역에는 폭염주의보가 발효 중입니다.



강릉과 대전의 낮 기온 34도, 전주와 대구 35도까지 올라 덥겠습니다.



바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠지만, 서해상과 남해상에는 바다 안개가 짙게 끼겠습니다.



당분간 밤낮없는 더위는 이어지겠고 내일과 모레, 인천과 경기 북부, 강원 내륙과 산지에 비가 내리겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:남현서



