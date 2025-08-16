국제

일본, 한국 선박 독도 주변 해양조사 활동에 “강력 항의”

입력 2025.08.16 (09:41) 수정 2025.08.16 (09:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

일본 정부는 한국 조사선이 독도 주변에서 해양조사 활동을 한 데 대해 강력히 항의했다고 16일 발표했습니다.

일본 외무성은 이날 보도자료를 통해 15일 독도 서쪽 해역에서 한국 조사선 온누리호가 돌아다니며 금속으로 된 선 같은 것을 바닷속에 투입하고 있는 것을 확인했다며 이같이 밝혔습니다.

외무성은 한국 선박의 독도 조사를 확인한 이후 가나이 마사아키 아시아대양주국장이 김장현 주일 한국대사관 정무공사에게, 이세키 요시야스 주한 일본대사관 정무공사가 김상훈 외교부 아시아태평양국장에게 각각 독도는 역사적·국제법적으로 일본 고유 영토라며 항의의 뜻을 나타냈다고 전했습니다.

일본 정부는 한국이 독도 주변에서 해양조사를 할 때마다 반발하고 있습니다.

이에 대해 한국 정부는 매번 독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토라며 “영토 주권에 대한 일본 측의 어떠한 주장도 받아들일 수 없다”고 일축하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 일본, 한국 선박 독도 주변 해양조사 활동에 “강력 항의”
    • 입력 2025-08-16 09:41:09
    • 수정2025-08-16 09:42:11
    국제
일본 정부는 한국 조사선이 독도 주변에서 해양조사 활동을 한 데 대해 강력히 항의했다고 16일 발표했습니다.

일본 외무성은 이날 보도자료를 통해 15일 독도 서쪽 해역에서 한국 조사선 온누리호가 돌아다니며 금속으로 된 선 같은 것을 바닷속에 투입하고 있는 것을 확인했다며 이같이 밝혔습니다.

외무성은 한국 선박의 독도 조사를 확인한 이후 가나이 마사아키 아시아대양주국장이 김장현 주일 한국대사관 정무공사에게, 이세키 요시야스 주한 일본대사관 정무공사가 김상훈 외교부 아시아태평양국장에게 각각 독도는 역사적·국제법적으로 일본 고유 영토라며 항의의 뜻을 나타냈다고 전했습니다.

일본 정부는 한국이 독도 주변에서 해양조사를 할 때마다 반발하고 있습니다.

이에 대해 한국 정부는 매번 독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토라며 “영토 주권에 대한 일본 측의 어떠한 주장도 받아들일 수 없다”고 일축하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료

미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료
‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”

‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”
이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 <br>시인…보좌관도 인정

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”

미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.