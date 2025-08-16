여수 신북항 석유제품운반선 화재 7시간 만에 진화…1명 사망 2명 부상

전남 여수 신북항에 정박중이던 석유제품 운반선에서 발생한 화재가 7시간 만에 진화된 가운데 1명이 숨지고 2명이 다쳤습니다.



오늘(16일) 새벽 1시쯤 전남 여수 신북항 A정박지에 정박중이던 2,600톤급 석유제품운반선과 24톤급 용달선에서 불이 났습니다.



이 불로 의식을 읽은 상태로 발견됐던 용달선의 50대 선장은 끝내 숨졌고 운반선에 타고 있던 30대 외국인 선원 1명은 심한 화상을, 다른 20대 1명은 발목에 화상을 입어 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.



여수해양경찰서는 함청 15척과 소방정 1척을 현장에 투입해 오전 7시 45분쯤 진화를 마치고, 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있다고 밝혔습니다.



해경은 석유제품운반선에 유해화학물질 2,500톤과 연료유 100톤이 적재돼 있어 화재 진압에 시간이 오래 걸렸다고 설명했습니다.



[사진 출처 : 여수 해양경찰서 제공]



