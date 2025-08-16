문화

조정석 ‘좀비딸’, 올 개봉 영화 중 처음으로 관객 수 400만 돌파…북미 지역에서도 흥행 가도

입력 2025.08.16 (09:55) 수정 2025.08.16 (10:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

조정석 주연의 코믹 드라마 영화 ‘좀비딸’이 올해 개봉한 가운데 처음으로 누적 관객 수 400만 명을 돌파했다고 배급사인 ‘뉴’가 오늘(16일) 밝혔습니다.

영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망을 보면 ‘좀비딸’은 어제(15일) 오후 5시 25분 기준 누적 관객 수 4백 464명을 기록한 것으로 집계됐습니다.

이는 올해 국내에 개봉한 영화 중 브래드 피트 주연의 ‘F1: 더 무비’, 톰 크루즈 주연의 ‘미션 임파서블:파이널 레코닝’을 제치고 최초 400만 관객 돌파이자 최단기간 세운 최고 흥행 기록입니다.

또 ‘좀비딸’의 흥행 속도는 지난 2023년 여름 흥행작인 ‘밀수’와 같고 2024년 ‘파일럿’보다 빠른 속도입니다.

배우들의 연기 앙상블, 웃음과 눈물로 전 세대 관객들의 공감을 자극하며 입소문을 타고 있다고 배급사 측은 흥행 이유를 설명했습니다.

한편, ‘좀비딸’은 지난 8일 북미 지역에 개봉한 이후 ‘전지적 독자 시점’, ‘검은 수녀들’ 등을 제치고 올해 북미에서 개봉한 한국 실사 영화 중 1위를 기록하기도 했습니다.

아울러 같은 날 개봉한 베트남에서는 전체 박스오피스 2위를, 인도네시아에서 전체 박스오피스 3위를 차지하며 글로벌 흥행 가도를 달리고 있습니다.

현재 전국 영화관에서 상영 중인 ‘좀비딸’은 바이러스에 감염돼 좀비가 된 딸을 지키기 위해 딸바보 아빠의 고군분투를 그린 코믹 드라마 물로, 조정석이 아빠 역을 맡았고 이정은, 최유리, 조여정, 윤경호 등이 출연했습니다.

[사진 출처 : NEW 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 조정석 ‘좀비딸’, 올 개봉 영화 중 처음으로 관객 수 400만 돌파…북미 지역에서도 흥행 가도
    • 입력 2025-08-16 09:55:27
    • 수정2025-08-16 10:08:03
    문화
조정석 주연의 코믹 드라마 영화 ‘좀비딸’이 올해 개봉한 가운데 처음으로 누적 관객 수 400만 명을 돌파했다고 배급사인 ‘뉴’가 오늘(16일) 밝혔습니다.

영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망을 보면 ‘좀비딸’은 어제(15일) 오후 5시 25분 기준 누적 관객 수 4백 464명을 기록한 것으로 집계됐습니다.

이는 올해 국내에 개봉한 영화 중 브래드 피트 주연의 ‘F1: 더 무비’, 톰 크루즈 주연의 ‘미션 임파서블:파이널 레코닝’을 제치고 최초 400만 관객 돌파이자 최단기간 세운 최고 흥행 기록입니다.

또 ‘좀비딸’의 흥행 속도는 지난 2023년 여름 흥행작인 ‘밀수’와 같고 2024년 ‘파일럿’보다 빠른 속도입니다.

배우들의 연기 앙상블, 웃음과 눈물로 전 세대 관객들의 공감을 자극하며 입소문을 타고 있다고 배급사 측은 흥행 이유를 설명했습니다.

한편, ‘좀비딸’은 지난 8일 북미 지역에 개봉한 이후 ‘전지적 독자 시점’, ‘검은 수녀들’ 등을 제치고 올해 북미에서 개봉한 한국 실사 영화 중 1위를 기록하기도 했습니다.

아울러 같은 날 개봉한 베트남에서는 전체 박스오피스 2위를, 인도네시아에서 전체 박스오피스 3위를 차지하며 글로벌 흥행 가도를 달리고 있습니다.

현재 전국 영화관에서 상영 중인 ‘좀비딸’은 바이러스에 감염돼 좀비가 된 딸을 지키기 위해 딸바보 아빠의 고군분투를 그린 코믹 드라마 물로, 조정석이 아빠 역을 맡았고 이정은, 최유리, 조여정, 윤경호 등이 출연했습니다.

[사진 출처 : NEW 제공]
김상협
김상협 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료

미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료
‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”

‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”
이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 <br>시인…보좌관도 인정

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”

미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.