이 대통령, 내일 ‘독립군’ 영화 관람…국민 신청받아 동반 관람

이재명 대통령이 광복 80주년을 기념해 내일(17일) 국민과 영화를 보는 행사를 갖습니다.



이 대통령은 오늘(16일) 자신의 SNS에 “ 오는 일요일 오전, 광복 80주년을 기념해 조진웅 배우님이 추천해 주신 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’을 관람한다”며 이같이 밝혔습니다.



이 대통령은 “ 우리가 누리는 번영과 자유의 근간에는 해방에 대한 불굴의 의지, 주권 회복의 강렬한 희망으로 자신을 불살랐던 수많은 무명의 영웅들이 존재한다”며 “ 그 희생과 헌신을 되새기며 광복 80년의 의미를 나눌 뜻깊은 시간에 동참해 달라”고 말했습니다.





그러면서 “기왕이면 더 많은 분께서 자랑스러운 광복군의 역사를 기리고, 또 기억해 주시길 바라는 마음에 내일 오전 저와 함께 관람하실 분들을 모신다”고 설명했습니다.



관람을 원하는 국민은 오늘 오전 11시까지 이 대통령 SNS를 통해 신청할 수 있습니다.



참여자는 추첨을 통해 선정됩니다.



관람 장소는 서울 모처로, 구체적인 장소와 시간은 경호상의 이유로 참여자에게 별도 안내할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 이재명 대통령 SNS 캡처]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!