주유소 기름값 하락 전환…“당분간 하향세”

이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 모두 하락했습니다.



오늘(16일) 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷을 보면, 8월 둘째 주(10~14일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터당 1원 70전 내린 1,668원 20전을 기록했습니다.



지역별로 가장 가격이 높은 곳은 서울로 전주 대비 6원 10전 내린 1,736원 20전, 가격이 가장 낮은 곳은 울산으로 전주보다 2원 70전 내린 1,636원 60전으로 집계됐습니다.



경유 평균 판매 가격은 지난주보다 10전 내린 1,538원 20전을 기록했습니다.



이번 주 국제유가는 미국의 원유 재고가 증가한 영향으로 하락했습니다.



수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 2달러 내린 67달러 90센트로 나타났습니다.



국제 휘발유 가격은 50센트 오른 77달러 50센트, 국제 자동차용 경유 가격은 2달러 40센트 내린 85달러 50센트로 나타났습니다.



국제유가는 통상 2~3주 정도의 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.



대한석유협회 관계자는 “휘발유 가격이 안정세를 유지하고 있고 경유 가격도 하락세여서 당분간 하향 안정세가 예상된다”며 “다음 주에는 휘발유와 경유 모두 이번 주보다 좀 더 큰 폭으로 떨어질 것으로 보인다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



