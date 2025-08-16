경찰, ‘15명 사상’ 동대문 주택 방화 피의자 구속영장 신청

주민 1명이 숨지고 14명이 다친 서울 동대문구 다세대 주택 화재와 관련해, 경찰이 방화 혐의 피의자에 대해 구속영장을 신청했습니다.



서울 동대문경찰서는 어젯밤(15일) 10시쯤 현주건조물방화치사상 혐의로 30대 남성에 대해 구속영장을 신청했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.



이 남성은 지난 12일 밤 11시 50분쯤 서울 동대문구 제기동의 다세대주택의 1층 주차장에 있던 폐지 수레에 불을 붙인 혐의를 받습니다.



경찰은 주변 CCTV 화면을 통해 이 같은 정황을 확인한 뒤 그제(14일) 오후 6시쯤 서울 성동구에 있는 한 상가 앞에서 해당 남성을 체포해 조사를 벌여왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



