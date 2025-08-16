미국, 철강·알루미늄 ‘50% 관세’ 대상 확대…18일부터 발효

미국 도널드 트럼프 행정부가 현지시각 15일 철강과 알루미늄 수입품에 대한 50% 관세 부과 범위를 대폭 확대한다고 밝혔습니다.



미 상무부는 이날 연방 관보 공지에서 산업안보국(BIS)이 미국 수입품 품목 코드(HTSUS)에 제품 코드 407개를 추가한다고 밝혔습니다.



이에 따라 철강과 알루미늄을 포함하는 파생 제품이 대거 관세 부과 대상으로 추가로 지정됐습니다.



아울러 상무부는 철강과 알루미늄을 포함하지 않는 구성품에 대해서는 트럼프 대통령이 국가별로 부과한 기존 관세율을 적용한다고 덧붙였습니다.



이번에 관세 대상에 오른 품목에 대한 관세는 오는 18일 자로 발효됩니다.



미국은 지난 6월 4일부터 철강과 알루미늄 제품에 50%의 품목 관세를 부과 중입니다.



앞서 트럼프 대통령은 이날 미러 정상회담을 위해 알래스카로 향하는 전용기 에어포스원에서 취재진과 만나 “다음주와 그다음 주에 철강과 반도체에 관세를 설정할 것”이라고 말했습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



