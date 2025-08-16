사회

충북 청주서 아파트 붕괴 우려 신고… “구조 이상 없어”

입력 2025.08.16 (10:30) 수정 2025.08.16 (10:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

충북 청주의 한 아파트에서 붕괴 우려 신고가 접수돼 주민들이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌습니다.

어젯밤(15일) 9시 40분쯤 충북 청주시 운천동의 한 5층짜리 아파트 1층에서 “베란다 천장에 금이 갔다”는 신고가 경찰에 접수됐습니다.

경찰과 소방, 청주시 등이 현장을 확인한 결과, 베란다 쪽 천장에서 1m 길이의 균열이 발견돼 주민 60여 명이 긴급 대피했습니다.

청주시는 전문가와 긴급 안전 진단한 결과 건물 구조에는 이상이 없다고 보고, 신고 접수 2시간여 만에 주민들을 자택으로 복귀시켰습니다.

청주시는 또, 균열이 발생한 경위 등을 정밀 조사할 계획입니다.

신고가 접수된 아파트는 1984년 7월 준공됐습니다.

[사진 출처 : 홈페이지 캡처]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 충북 청주서 아파트 붕괴 우려 신고… “구조 이상 없어”
    • 입력 2025-08-16 10:30:48
    • 수정2025-08-16 10:37:57
    사회
충북 청주의 한 아파트에서 붕괴 우려 신고가 접수돼 주민들이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌습니다.

어젯밤(15일) 9시 40분쯤 충북 청주시 운천동의 한 5층짜리 아파트 1층에서 “베란다 천장에 금이 갔다”는 신고가 경찰에 접수됐습니다.

경찰과 소방, 청주시 등이 현장을 확인한 결과, 베란다 쪽 천장에서 1m 길이의 균열이 발견돼 주민 60여 명이 긴급 대피했습니다.

청주시는 전문가와 긴급 안전 진단한 결과 건물 구조에는 이상이 없다고 보고, 신고 접수 2시간여 만에 주민들을 자택으로 복귀시켰습니다.

청주시는 또, 균열이 발생한 경위 등을 정밀 조사할 계획입니다.

신고가 접수된 아파트는 1984년 7월 준공됐습니다.

[사진 출처 : 홈페이지 캡처]
이유진
이유진 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료

미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료
‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”

‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”
이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 <br>시인…보좌관도 인정

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”

미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.