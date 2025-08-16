국제

트럼프 “합의 여부 젤렌스키에 달려…내 조언은 합의하라는 것”

입력 2025.08.16 (10:50)

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시각 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담한 뒤 이제 휴전 등 합의 여부는 우크라이나에 달려 있다며 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 합의 수용을 촉구했습니다.

트럼프 대통령은 이날 알래스카 앵커리지에서 열린 미러 정상회담 이후 폭스뉴스와 진행한 단독 인터뷰에서 이날 이루지 못한 합의를 매듭짓는 것은 “젤렌스키에게 달려 있다”고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이어 “우크라이나는 (휴전을 위한 조건에) 동의해야 한다. 젤렌스키 대통령은 동의해야 한다”고 강조했습니다.

그는 또 젤렌스키 대통령에게 하고 싶은 조언이 무엇이냐는 질문에 “합의하라는 것”이라고 말했습니다.

그러면서 트럼프 대통령은 이날 푸틴 대통령과의 회담이 “따뜻했다”고 말했습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

박석호
박석호 기자

