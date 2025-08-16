트럼프 “합의 여부 젤렌스키에 달려”…합의 촉구

동영상 고정 취소

회담을 마친 트럼프 미국 대통령은 현지시각 15일 이제 휴전 등 합의 여부는 우크라이나에 달려 있다며 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 합의 수용을 촉구했습니다.



트럼프 대통령은 회담 직후 폭스뉴스와 진행한 단독 인터뷰에서 이루지 못한 합의를 매듭짓는 것은 "젤렌스키에게 달려 있다"고 말했습니다.



트럼프 대통령은 이어 "우크라이나는 휴전을 위한 조건에 동의해야 한다. 젤렌스키 대통령은 동의해야 한다"고 거듭 강조했습니다.



트럼프 대통령은 이어 미러회담 성과 때문에 대중국 관세인상 필요 없어졌다고 밝혀, 배경에 관심이 모아지고 있습니다.



