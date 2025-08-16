민주당 “안철수, 광복절에 홍보용 ‘정치쇼’…국민의힘이 광복절 모욕”

더불어민주당이 광복절 경축식에서 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 더불어민주당 의원의 사면에 반대하며 ‘피켓 시위’를 벌인 국민의힘 안철수 의원을 향해 “광복절 기념식을 당대표 선거 홍보용으로 이용하는 ‘정치적 쇼’를 벌였다”고 비판했습니다.



민주당 백승아 원내대변인은 오늘(16일) 논평을 내고 안 의원을 향해 “정치적 야욕을 위해 독립 영웅과 시대정신을 되새기는 자리를 훼손한 것”이라며 이같이 밝혔습니다.



백 대변인은 “당직자 폭행 송언석, 부정선거론자 전한길과 한편인 장동혁, 계엄 옹호 김문수까지 윤석열·김건희 정권 내내 말 한마디 못 하던 꼭두각시들이 이재명 정부 들어서는 발목잡기와 당권 싸움에 몰두하며 광복절을 모욕했다”고 말했습니다.



그러면서 “광복절까지 피켓 시위·농성·망언을 일삼으며 모욕할 용기가 있는 자들이 윤석열·김건희 앞에서는 왜 한마디 못 하고 엎드려 침묵했느냐”고 비판했습니다.



백 대변인은 “윤석열·김건희 정권의 부역자로서 계엄과 내란을 방조·옹호하던 국민의힘이 국민을 위하는 척하는 모습은 광복 후 태극기를 흔들던 친일 부역자와 다를 바 없다”고 말했습니다.



그러면서 “국민은 더 이상 속지 않는다”며 “친일·독재의 후예이자 내란 옹호 국민의힘을 완전히 청산하고, 나라를 망친 부역자들을 역사와 법정에 세워 반드시 심판할 것”이라고 강조했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실통신사진기자단]



