정치

민주당 “안철수, 광복절에 홍보용 ‘정치쇼’…국민의힘이 광복절 모욕”

입력 2025.08.16 (12:08) 수정 2025.08.16 (12:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당이 광복절 경축식에서 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 더불어민주당 의원의 사면에 반대하며 ‘피켓 시위’를 벌인 국민의힘 안철수 의원을 향해 “광복절 기념식을 당대표 선거 홍보용으로 이용하는 ‘정치적 쇼’를 벌였다”고 비판했습니다.

민주당 백승아 원내대변인은 오늘(16일) 논평을 내고 안 의원을 향해 “정치적 야욕을 위해 독립 영웅과 시대정신을 되새기는 자리를 훼손한 것”이라며 이같이 밝혔습니다.

백 대변인은 “당직자 폭행 송언석, 부정선거론자 전한길과 한편인 장동혁, 계엄 옹호 김문수까지 윤석열·김건희 정권 내내 말 한마디 못 하던 꼭두각시들이 이재명 정부 들어서는 발목잡기와 당권 싸움에 몰두하며 광복절을 모욕했다”고 말했습니다.

그러면서 “광복절까지 피켓 시위·농성·망언을 일삼으며 모욕할 용기가 있는 자들이 윤석열·김건희 앞에서는 왜 한마디 못 하고 엎드려 침묵했느냐”고 비판했습니다.

백 대변인은 “윤석열·김건희 정권의 부역자로서 계엄과 내란을 방조·옹호하던 국민의힘이 국민을 위하는 척하는 모습은 광복 후 태극기를 흔들던 친일 부역자와 다를 바 없다”고 말했습니다.

그러면서 “국민은 더 이상 속지 않는다”며 “친일·독재의 후예이자 내란 옹호 국민의힘을 완전히 청산하고, 나라를 망친 부역자들을 역사와 법정에 세워 반드시 심판할 것”이라고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실통신사진기자단]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당 “안철수, 광복절에 홍보용 ‘정치쇼’…국민의힘이 광복절 모욕”
    • 입력 2025-08-16 12:08:13
    • 수정2025-08-16 12:12:38
    정치
더불어민주당이 광복절 경축식에서 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 더불어민주당 의원의 사면에 반대하며 ‘피켓 시위’를 벌인 국민의힘 안철수 의원을 향해 “광복절 기념식을 당대표 선거 홍보용으로 이용하는 ‘정치적 쇼’를 벌였다”고 비판했습니다.

민주당 백승아 원내대변인은 오늘(16일) 논평을 내고 안 의원을 향해 “정치적 야욕을 위해 독립 영웅과 시대정신을 되새기는 자리를 훼손한 것”이라며 이같이 밝혔습니다.

백 대변인은 “당직자 폭행 송언석, 부정선거론자 전한길과 한편인 장동혁, 계엄 옹호 김문수까지 윤석열·김건희 정권 내내 말 한마디 못 하던 꼭두각시들이 이재명 정부 들어서는 발목잡기와 당권 싸움에 몰두하며 광복절을 모욕했다”고 말했습니다.

그러면서 “광복절까지 피켓 시위·농성·망언을 일삼으며 모욕할 용기가 있는 자들이 윤석열·김건희 앞에서는 왜 한마디 못 하고 엎드려 침묵했느냐”고 비판했습니다.

백 대변인은 “윤석열·김건희 정권의 부역자로서 계엄과 내란을 방조·옹호하던 국민의힘이 국민을 위하는 척하는 모습은 광복 후 태극기를 흔들던 친일 부역자와 다를 바 없다”고 말했습니다.

그러면서 “국민은 더 이상 속지 않는다”며 “친일·독재의 후예이자 내란 옹호 국민의힘을 완전히 청산하고, 나라를 망친 부역자들을 역사와 법정에 세워 반드시 심판할 것”이라고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실통신사진기자단]
정새배
정새배 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료

미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료
트럼프 “합의 여부 젤렌스키에 달려…내 조언은 합의하라는 것”

트럼프 “합의 여부 젤렌스키에 달려…내 조언은 합의하라는 것”
이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 <br>시인…보좌관도 인정

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
여수 신북항 정박중 석유제품운반선 화재…3명 사상

여수 신북항 정박중 석유제품운반선 화재…3명 사상
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.