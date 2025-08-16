재난·기후·환경

내일도 폭염 이어져…인천·경기 북부·강원 중북부 비

입력 2025.08.16 (14:01) 수정 2025.08.16 (14:03)

오늘 중부지방은 가끔 구름이 많이 끼겠고, 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠습니다.

늦은 오후부터 저녁 사이 경기 북부와 강원 북부 내륙에 5에서 20mm의 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데, 일요일인 내일도 무더위가 이어지겠습니다.

아침 기온은 서울이 25도 등 전국이 21도에서 26도로 오늘과 비슷하겠고, 도심과 해안을 중심으로는 열대야가 나타나는 곳이 있겠습니다.

낮 기온은 광주와 대구 34도, 서울이 30도 등 전국이 29도에서 35도로 오늘보다 1도에서 3도가량 낮겠지만, 체감온도는 대부분 33도 안팎까지 오르며 무덥겠습니다.

내일 오전부터 오후 사이 인천과 경기 북부, 강원 중·북부 지역엔 5에서 40mm의 비가 오는 곳이 있겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

김세현
김세현 기자

