커쇼, 6이닝 1실점…다저스, 샌디에이고 꺾고 NL 서부 공동 1위

로스앤젤레스 다저스가 샌디에이고 파드리스와 맞대결에서 승리하며 미국프로야구 메이저리그(MLB) 내셔널리그(NL) 서부지구 공동 선두로 올라섰다.

다저스는 16일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 홈 경기에서 샌디에이고를 3-2로 눌렀다.

다저스는 4연패 늪에서 벗어났고, 샌디에이고는 5연승 행진을 멈췄다.

두 팀은 69승 53패로, 공동 1위가 됐다.

승리의 주역은 다저스의 리빙 레전드 클레이턴 커쇼였다.

커쇼는 6이닝을 2피안타 1실점으로 막고 시즌 7승(2패)째를 올렸다. MLB 통산 승리는 219승으로 늘었다.

샌디에이고는 2회초에 터진 라몬 로레아노의 좌월 솔로포로 선취점을 뽑았다.

다저스는 3회말에 전세를 뒤집었다.

마이클 콘포토, 알렉스 프리랜드, 미겔 로하스의 연속 안타로 만든 무사 만루에서 오타니 쇼헤이가 2루수 앞 땅볼을 쳤고, 이 사이 3루 주자가 홈을 밟았다.

이어진 1사 1, 3루에서 무키 베츠가 중견수 희생플라이를 쳐 다저스가 2-1로 역전했다.

다저스는 7회말 테오스카 에르난데스의 중월 솔로포로 3-1까지 달아났다.

샌디에이고는 8회초 사사구 3개로 만든 1사 만루에서 루이스 아라에스의 좌익수 희생플라이로 1점을 만회했지만, 승부를 뒤집지는 못했다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

