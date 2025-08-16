국제

중국, 캐나다의 중국산 철강 추가관세 등 수입제한에 WTO 제소

입력 2025.08.16 (14:22) 수정 2025.08.16 (14:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

중국이 자국산 철강제품에 추가 관세를 매기고 수입제한 조치를 한 캐나다를 세계무역기구(WTO)에 제소했습니다.

중국 상무부는 지난 15일 홈페이지에 올린 입장문에서 캐나다의 철강 등 제품에 대한 수입제한 조치를 이날 WTO에 제소했다고 밝혔습니다.

상무부는 "캐나다는 WTO 규정을 무시하고 철강 관세할당(TRQ) 조치를 발표했으며, 이른바 '중국산 철강 성분'이 들어간 제품에 차별적 관세를 부과했다"며 "이는 전형적인 일방주의와 무역 보호주의 행위"라고 주장했습니다.

이어 "중국은 이에 대해 강한 불만을 가지고 있으며 단호히 반대한다. 캐나다가 즉시 행동에 나서 잘못된 관행을 바로잡을 것을 촉구한다"고 덧붙였습니다.

앞서 지난달 캐나다는 도널드 트럼프 미 행정부의 고율 철강 관세 부과로 미국 시장에서 밀려난 중국산 저가 철강이 캐나다 등 제3국에 대량 유입될 것으로 우려된다며 자국 철강산업을 보호하기 위해 수입산 철강에 대한 특혜관세 부과 할당량을 줄이고 중국산 철강에 추가관세를 부과한다고 발표했습니다.

이에 따라 캐나다는 7월 말 이전에 중국에서 제강된 철강을 함유한 모든 철강 수입품에 25% 추가 관세를 부과하기로 했습니다.

또 중국 등 캐나다와 자유무역협정(FTA)을 맺지 않은 국가는 관세면제 할당량을 지난해 수입량의 100%에서 50%로 낮추고 할당량을 초과한 수입물량에는 50% 관세를 매겼습니다.

해당 조치에 대한 중국의 WTO 제소는 앞서 지난 12일 상무부가 캐나다산 유채씨(카놀라유 원료)와 할로겐화부틸고무에 잠정 덤핑 판정을 내린 데 뒤이어 나왔습니다.

중국은 14일부터 캐나다산 유채씨에는 75.8%, 할로겐화부틸고무에는 최대 40.5%의 보증금을 부과하는 임시 반덤핑 조치를 시행하고 있습니다.

지난해 8월 캐나다가 중국산 전기차에 100%, 철강·알루미늄에는 25%의 관세를 부과하겠다고 발표하자 중국은 캐나다산 유채씨와 할로겐화부틸고무에 대한 반덤핑 조사를 개시했습니다.

또 올해 3월에는 일부 캐나다 농수산 제품에 25∼100% 추가 관세를 부과하는 등 양국 간 무역 갈등이 이어지고 있습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중국, 캐나다의 중국산 철강 추가관세 등 수입제한에 WTO 제소
    • 입력 2025-08-16 14:22:26
    • 수정2025-08-16 14:23:02
    국제
중국이 자국산 철강제품에 추가 관세를 매기고 수입제한 조치를 한 캐나다를 세계무역기구(WTO)에 제소했습니다.

중국 상무부는 지난 15일 홈페이지에 올린 입장문에서 캐나다의 철강 등 제품에 대한 수입제한 조치를 이날 WTO에 제소했다고 밝혔습니다.

상무부는 "캐나다는 WTO 규정을 무시하고 철강 관세할당(TRQ) 조치를 발표했으며, 이른바 '중국산 철강 성분'이 들어간 제품에 차별적 관세를 부과했다"며 "이는 전형적인 일방주의와 무역 보호주의 행위"라고 주장했습니다.

이어 "중국은 이에 대해 강한 불만을 가지고 있으며 단호히 반대한다. 캐나다가 즉시 행동에 나서 잘못된 관행을 바로잡을 것을 촉구한다"고 덧붙였습니다.

앞서 지난달 캐나다는 도널드 트럼프 미 행정부의 고율 철강 관세 부과로 미국 시장에서 밀려난 중국산 저가 철강이 캐나다 등 제3국에 대량 유입될 것으로 우려된다며 자국 철강산업을 보호하기 위해 수입산 철강에 대한 특혜관세 부과 할당량을 줄이고 중국산 철강에 추가관세를 부과한다고 발표했습니다.

이에 따라 캐나다는 7월 말 이전에 중국에서 제강된 철강을 함유한 모든 철강 수입품에 25% 추가 관세를 부과하기로 했습니다.

또 중국 등 캐나다와 자유무역협정(FTA)을 맺지 않은 국가는 관세면제 할당량을 지난해 수입량의 100%에서 50%로 낮추고 할당량을 초과한 수입물량에는 50% 관세를 매겼습니다.

해당 조치에 대한 중국의 WTO 제소는 앞서 지난 12일 상무부가 캐나다산 유채씨(카놀라유 원료)와 할로겐화부틸고무에 잠정 덤핑 판정을 내린 데 뒤이어 나왔습니다.

중국은 14일부터 캐나다산 유채씨에는 75.8%, 할로겐화부틸고무에는 최대 40.5%의 보증금을 부과하는 임시 반덤핑 조치를 시행하고 있습니다.

지난해 8월 캐나다가 중국산 전기차에 100%, 철강·알루미늄에는 25%의 관세를 부과하겠다고 발표하자 중국은 캐나다산 유채씨와 할로겐화부틸고무에 대한 반덤핑 조사를 개시했습니다.

또 올해 3월에는 일부 캐나다 농수산 제품에 25∼100% 추가 관세를 부과하는 등 양국 간 무역 갈등이 이어지고 있습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료

미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료
트럼프 “합의 여부 젤렌스키에 달려…내 조언은 합의하라는 것”

트럼프 “합의 여부 젤렌스키에 달려…내 조언은 합의하라는 것”
법무부 “윤석열 ‘실명 위기’ 아냐”…윤 측 “구치소 들어갈 때와 달라”

법무부 “윤석열 ‘실명 위기’ 아냐”…윤 측 “구치소 들어갈 때와 달라”
이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 <br>시인…보좌관도 인정

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.