중국, 캐나다의 중국산 철강 추가관세 등 수입제한에 WTO 제소

중국이 자국산 철강제품에 추가 관세를 매기고 수입제한 조치를 한 캐나다를 세계무역기구(WTO)에 제소했습니다.



중국 상무부는 지난 15일 홈페이지에 올린 입장문에서 캐나다의 철강 등 제품에 대한 수입제한 조치를 이날 WTO에 제소했다고 밝혔습니다.



상무부는 "캐나다는 WTO 규정을 무시하고 철강 관세할당(TRQ) 조치를 발표했으며, 이른바 '중국산 철강 성분'이 들어간 제품에 차별적 관세를 부과했다"며 "이는 전형적인 일방주의와 무역 보호주의 행위"라고 주장했습니다.



이어 "중국은 이에 대해 강한 불만을 가지고 있으며 단호히 반대한다. 캐나다가 즉시 행동에 나서 잘못된 관행을 바로잡을 것을 촉구한다"고 덧붙였습니다.



앞서 지난달 캐나다는 도널드 트럼프 미 행정부의 고율 철강 관세 부과로 미국 시장에서 밀려난 중국산 저가 철강이 캐나다 등 제3국에 대량 유입될 것으로 우려된다며 자국 철강산업을 보호하기 위해 수입산 철강에 대한 특혜관세 부과 할당량을 줄이고 중국산 철강에 추가관세를 부과한다고 발표했습니다.



이에 따라 캐나다는 7월 말 이전에 중국에서 제강된 철강을 함유한 모든 철강 수입품에 25% 추가 관세를 부과하기로 했습니다.



또 중국 등 캐나다와 자유무역협정(FTA)을 맺지 않은 국가는 관세면제 할당량을 지난해 수입량의 100%에서 50%로 낮추고 할당량을 초과한 수입물량에는 50% 관세를 매겼습니다.



해당 조치에 대한 중국의 WTO 제소는 앞서 지난 12일 상무부가 캐나다산 유채씨(카놀라유 원료)와 할로겐화부틸고무에 잠정 덤핑 판정을 내린 데 뒤이어 나왔습니다.



중국은 14일부터 캐나다산 유채씨에는 75.8%, 할로겐화부틸고무에는 최대 40.5%의 보증금을 부과하는 임시 반덤핑 조치를 시행하고 있습니다.



지난해 8월 캐나다가 중국산 전기차에 100%, 철강·알루미늄에는 25%의 관세를 부과하겠다고 발표하자 중국은 캐나다산 유채씨와 할로겐화부틸고무에 대한 반덤핑 조사를 개시했습니다.



또 올해 3월에는 일부 캐나다 농수산 제품에 25∼100% 추가 관세를 부과하는 등 양국 간 무역 갈등이 이어지고 있습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!