용인 중학교 배수로 공사현장에서 작업자 매몰…1명 사망

경기도 용인시의 한 중학교 배수로 공사 현장에서 작업자 1명이 토사에 매몰돼 숨졌습니다.



오늘(16일) 오전 10시쯤 용인시 처인구의 한 중학교 배수로 개선 공사 현장에서 흙이 무너지면서 작업자 2명을 덮쳤습니다.



이 사고로 50대 A 씨가 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 숨졌고, 60대 B 씨는 다리 등을 다쳤으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.



경찰은 배수로를 묻기 위한 작업 중 현장 인근에 쌓아 둔 흙이 근로자들 위로 쏟아져 내린 것으로 보고, 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기소방재난본부 제공]



