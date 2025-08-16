북한, ‘광복 80주년’ 자축…‘푸틴 지지’ 러시아 가수 콘서트도

북한이 다양한 문화, 체육행사를 개최하면서 광복 80주년을 성대히 치렀고 러시아 가수의 공연이 주민들의 열광적인 반응을 끌어냈습니다.



블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 지지하는 가수로 유명한 샤먼(본명 야로슬라프 드로노프)과 러시아 국방성 소속 전략로켓군 ‘붉은별’ 합주단, 항공륙전군협주단은 지난 15일 평양체육관 무대에 올랐습니다.



조선중앙통신은 “로씨야의 인기가수 샤만이 부른 ‘나의 로씨야’,‘일어서리’ 등 애국주의 주제의 노래들은 풍부한 예술적 기량과 기백 넘친 형상으로 하여 관람자들의 절찬을 받았다”고 오늘(16일) 소개했습니다.



통신이 공개한 사진을 보면 꽉 끼는 블랙진 차림의 샤먼은 무대에서 스탠딩 마이크를 휘두르는 등 화려한 퍼포먼스를 선보였습니다.



관객들은 언어의 장벽에도 환호성을 보냈습니다.



특히 샤먼의 공연 내용은 대외용 매체인 중앙통신뿐 아니라 북한 주민들이 보는 노동당 기관지 노동신문에도 실렸습니다.



노동당 선전선동부가 사전에 북한 언론의 내용과 형식을 일일이 검열하는 만큼, 주민들의 러시아에 대한 친밀감을 높이려는 의도적 조치로 해석됩니다.



북한은 자체적으로도 다양한 정치, 문화 행사를 열어 광복 80주년을 성대하게 자축했습니다.



최룡해 최고인민회의 상임위원장을 비롯한 간부들은 남측의 국립묘지 격인 신미리애국열사릉을 참배했습니다.



또 북한의 최고급 국빈용 연회장으로 꼽히는 목란관에서는 15일 저녁 당과 정부의 지도간부들과 사회주의 애국 공로자들이 참석한 가운데 조국해방 80돌 경축연회가 열렸습니다.



이날 김일성경기장에서는 박태성 내각 총리와 최룡해 위원장이 참석한 가운데 ‘횃불컵’ 남자축구 경기도 열렸습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 조선중앙통신]



