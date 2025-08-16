정치

국민의힘, 이 대통령 ‘북 화답 기대’에 “평화 구걸…국민 인내 시험”

입력 2025.08.16 (14:45) 수정 2025.08.16 (14:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령이 어제(15일) 광복절 경축사에서 ‘북측 체제를 존중하고 일체의 적대행위를 하지 않겠다’고 밝힌 데 대해 국민의힘이 “허상의 평화에 구걸할 것이 아니라 우리 군의 억지력 유지와 전력 강화를 위해 모든 역량을 쏟으라”고 촉구했습니다.

국민의힘 최은석 수석대변인은 오늘(16일) 논평을 통해 “국민이 정작 듣고 싶어 했던 것은 북한의 핵·미사일 위협과 도발에 대한 단호한 경고, 그리고 그에 맞설 강력한 억지력 강화 방안이었다”며 이같이 밝혔습니다.

최 대변인은 “머리 위에 핵을 인 채 ‘적대행위는 하지 않겠다’는 선언은 현실을 외면한 한가한 소리”라고 말했습니다.

또 “이 대통령 취임 이후 대북 전단 단속, 대북 확성기 방송 중단, 확성기 철거, 한미연합훈련 조정, 북한인권보고서 발간 중단 검토까지 온통 북한 김정은이 웃을 일만 이어졌다”고 비판했습니다.

최 대변인은 “심지어 북한이 ‘허망한 개꿈’이라 조롱하는 상황에서도 끝까지 화답을 기대한다고 하니 이건 북한에 대한 ‘무한 인내’가 아니라 국민의 인내심을 시험하는 일”이라고 언급했습니다.

또 “‘9·19 군사합의’는 문재인 정부 당시에도 북한이 밥 먹듯이 위반하며 사실상 무력화됐었다”며 “그런데 이를 다시 복원하겠다는 것은 이미 실패로 증명된 족쇄를 우리 스스로 발목에 채우겠다는 것으로 자멸로 가는 길”이라고 강조했습니다.

최 대변인은 “평화는 ‘힘이 있을 때’만 가능하다는 것이 상식”이라며 “북한에 미소를 보내며 국민에게 불안과 분열을 안기는 길이 아니라 강력한 억지력과 확고한 동맹 위에 국민을 하나로 통합하는 길이야말로 진정한 평화의 길”이라고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민의힘, 이 대통령 ‘북 화답 기대’에 “평화 구걸…국민 인내 시험”
    • 입력 2025-08-16 14:45:22
    • 수정2025-08-16 14:46:16
    정치
이재명 대통령이 어제(15일) 광복절 경축사에서 ‘북측 체제를 존중하고 일체의 적대행위를 하지 않겠다’고 밝힌 데 대해 국민의힘이 “허상의 평화에 구걸할 것이 아니라 우리 군의 억지력 유지와 전력 강화를 위해 모든 역량을 쏟으라”고 촉구했습니다.

국민의힘 최은석 수석대변인은 오늘(16일) 논평을 통해 “국민이 정작 듣고 싶어 했던 것은 북한의 핵·미사일 위협과 도발에 대한 단호한 경고, 그리고 그에 맞설 강력한 억지력 강화 방안이었다”며 이같이 밝혔습니다.

최 대변인은 “머리 위에 핵을 인 채 ‘적대행위는 하지 않겠다’는 선언은 현실을 외면한 한가한 소리”라고 말했습니다.

또 “이 대통령 취임 이후 대북 전단 단속, 대북 확성기 방송 중단, 확성기 철거, 한미연합훈련 조정, 북한인권보고서 발간 중단 검토까지 온통 북한 김정은이 웃을 일만 이어졌다”고 비판했습니다.

최 대변인은 “심지어 북한이 ‘허망한 개꿈’이라 조롱하는 상황에서도 끝까지 화답을 기대한다고 하니 이건 북한에 대한 ‘무한 인내’가 아니라 국민의 인내심을 시험하는 일”이라고 언급했습니다.

또 “‘9·19 군사합의’는 문재인 정부 당시에도 북한이 밥 먹듯이 위반하며 사실상 무력화됐었다”며 “그런데 이를 다시 복원하겠다는 것은 이미 실패로 증명된 족쇄를 우리 스스로 발목에 채우겠다는 것으로 자멸로 가는 길”이라고 강조했습니다.

최 대변인은 “평화는 ‘힘이 있을 때’만 가능하다는 것이 상식”이라며 “북한에 미소를 보내며 국민에게 불안과 분열을 안기는 길이 아니라 강력한 억지력과 확고한 동맹 위에 국민을 하나로 통합하는 길이야말로 진정한 평화의 길”이라고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
정새배
정새배 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료

미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료
트럼프 “합의 여부 젤렌스키에 달려…내 조언은 합의하라는 것”

트럼프 “합의 여부 젤렌스키에 달려…내 조언은 합의하라는 것”
법무부 “윤석열 ‘실명 위기’ 아냐”…윤 측 “구치소 들어갈 때와 달라”

법무부 “윤석열 ‘실명 위기’ 아냐”…윤 측 “구치소 들어갈 때와 달라”
이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 <br>시인…보좌관도 인정

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.