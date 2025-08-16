트럼프, 젤렌스키와 1시간여 통화…푸틴 회담결과 논의

도널드 트럼프 미국 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비롯한 유럽 정상들과 연쇄 통화를 통해 미·러 정상회담 결과를 설명했다고 AFP 통신이 현지시각 16일 보도했습니다.



유럽연합(EU) 집행위원회 대변인은 이날 "트럼프 대통령이 젤렌스키 대통령과 1시간 이상 통화했다"며 "이외에도 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO) 사무총장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 통화했다"고 밝혔습니다.



우크라이나 대통령실에 따르면 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과 먼저 통화한 뒤 다른 유럽 정상들과 대화했습니다.



백악관 역시 트럼프 대통령의 연쇄 통화 사실을 확인했습니다.



이번 연쇄 통화는 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과의 정상회담 결과를 직접 설명하고 향후 조치를 논의하기 위한 것이라고 AFP는 분석했습니다.



블룸버그통신은 트럼프 대통령이 알래스카 정상회담을 마치고 돌아가는 길에 대통령전용기에서 통화를 진행했다고 소식통을 인용해 전했습니다.



소식통은 유럽 정상들이 트럼프 대통령의 외교적 노력을 환영하면서도 전쟁 당사국인 우크라이나의 젤렌스키 대통령이 참여하는 트럼프-푸틴-젤렌스키 3자 정상회담을 다시 한번 촉구했다고 전했습니다.



또한 우크라이나 영토에 대한 결정은 우크라이나에 달려 있으며, 현재의 '접촉선'(현재 전선)이 협상의 출발 지점이 돼야 한다는 점을 재확인했습니다.



아울러 유럽 정상들은 우크라이나에 대한 안보 보장이 필요하다는 점을 강조하며, 우크라이나에 대한 군사 지원을 계속하기로 약속했다고 블룸버그 통신은 덧붙였습니다.



다만 러시아 국영 TV 채널 베스티는 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관의 말을 인용해 이번 미·러 정상회담에서 푸틴-트럼프-젤렌스키 간의 3자 정상회담 개최 논의는 이뤄지지 않았다고 보도했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 전날 미국 알래스카에서 푸틴 대통령과 3시간 가까이 정상회담을 했습니다.



두 정상은 회담 후 공동기자회견에서 "생산적인 대화"를 나눴다고 밝혔지만, 즉각적인 휴전 합의에는 이르지는 못했습니다.



트럼프 대통령은 푸틴과의 회담 직후 폭스뉴스와 진행한 단독 인터뷰에서 우크라이나 전쟁 휴전 여부는 "젤렌스키에게 달려 있다"며 "우크라이나가 (미·러 정상이 논의한 휴전 조건에) 동의해야 한다. 젤렌스키 대통령은 동의해야 한다"고 강조했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!