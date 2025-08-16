뉴스 5

‘15명 사상’ 동대문 화재 ‘방화’였다…경찰, 30대 남성 구속영장 신청

입력 2025.08.16 (17:02) 수정 2025.08.16 (17:21)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘집사’ 김예성 구속…김건희 “특검 2차 조사 응할 것”

‘집사’ 김예성 구속…김건희 “특검 2차 조사 응할 것”
중학교 배수로 공사현장서 토사 붕괴…1명 사망

중학교 배수로 공사현장서 토사 붕괴…1명 사망

다음
[앵커]

나흘 전 15명의 사상자를 낸 서울 동대문구 다세대 주택 화재는 방화였던 것으로 드러났습니다.

경찰은 용의자를 붙잡아 조사하고 있습니다.

김지숙 기자가 보도합니다.

[리포트]

시뻘건 불길이 다세대주택의 1층 입구에서 뿜어져 나옵니다.

지난 12일 밤, 서울 동대문구 다세대주택 주차장에서 난 불로 주민 한 명이 숨지고 14명이 다쳤습니다.

[이○○/대피 주민 : "소방대원들이 올라와서 날 마스크 씌워갖고 데리고 나왔어요. 양쪽에서 붙잡고…"]

벽체 없이 기둥만 있는 필로티 구조 탓에 불길은 주차장 전체로 삽시간에 번졌는데, 발화 지점은 폐지를 쌓아둔 리어카로 추정됐습니다.

[김성곤/동대문소방서 소방행정과장 : "리어카 폐지가 타고 있다는 행인 신고 건으로 현장에 출동했는데요…."]

그런데 알고 보니, 방화였습니다.

인근 CCTV를 확인한 경찰이 리어카에 있는 폐지에 한 남성이 불을 붙인 정황을 파악한 겁니다.

[황석진/대피 주민 : "(예전엔) 거기에 리어카가 없었죠. 없었는데 거기다 내놓은 지가 한 두 달 정도 됐나…."]

경찰은 추적 끝에 유력한 용의자인 30대 남성을 방화 혐의로 체포해 범행 이유 등을 추궁했지만 이 남성은 혐의를 부인하는 것으로 알려졌습니다.

경찰은 이 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다.

KBS 뉴스 김지숙입니다.

촬영기자:심규일 이병권/화면제공:서울동대문소방서 시청자 이상훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘15명 사상’ 동대문 화재 ‘방화’였다…경찰, 30대 남성 구속영장 신청
    • 입력 2025-08-16 17:02:54
    • 수정2025-08-16 17:21:55
    뉴스 5
[앵커]

나흘 전 15명의 사상자를 낸 서울 동대문구 다세대 주택 화재는 방화였던 것으로 드러났습니다.

경찰은 용의자를 붙잡아 조사하고 있습니다.

김지숙 기자가 보도합니다.

[리포트]

시뻘건 불길이 다세대주택의 1층 입구에서 뿜어져 나옵니다.

지난 12일 밤, 서울 동대문구 다세대주택 주차장에서 난 불로 주민 한 명이 숨지고 14명이 다쳤습니다.

[이○○/대피 주민 : "소방대원들이 올라와서 날 마스크 씌워갖고 데리고 나왔어요. 양쪽에서 붙잡고…"]

벽체 없이 기둥만 있는 필로티 구조 탓에 불길은 주차장 전체로 삽시간에 번졌는데, 발화 지점은 폐지를 쌓아둔 리어카로 추정됐습니다.

[김성곤/동대문소방서 소방행정과장 : "리어카 폐지가 타고 있다는 행인 신고 건으로 현장에 출동했는데요…."]

그런데 알고 보니, 방화였습니다.

인근 CCTV를 확인한 경찰이 리어카에 있는 폐지에 한 남성이 불을 붙인 정황을 파악한 겁니다.

[황석진/대피 주민 : "(예전엔) 거기에 리어카가 없었죠. 없었는데 거기다 내놓은 지가 한 두 달 정도 됐나…."]

경찰은 추적 끝에 유력한 용의자인 30대 남성을 방화 혐의로 체포해 범행 이유 등을 추궁했지만 이 남성은 혐의를 부인하는 것으로 알려졌습니다.

경찰은 이 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다.

KBS 뉴스 김지숙입니다.

촬영기자:심규일 이병권/화면제공:서울동대문소방서 시청자 이상훈
김지숙
김지숙 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프·푸틴 휴전 합의 못해 …트럼프 “젤렌스키에 <br>달려”

트럼프·푸틴 휴전 합의 못해 …트럼프 “젤렌스키에 달려”
트럼프-푸틴 회담, 준비된 오찬도 생략한 채 종료

트럼프-푸틴 회담, 준비된 오찬도 생략한 채 종료
‘집사’ 김예성 구속…김건희 “특검 2차 조사 응할 것”

‘집사’ 김예성 구속…김건희 “특검 2차 조사 응할 것”
‘15명 사상’ 동대문 화재 ‘방화’였다…경찰, 30대 남성 구속영장 신청

‘15명 사상’ 동대문 화재 ‘방화’였다…경찰, 30대 남성 구속영장 신청
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.