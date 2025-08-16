미, 철강·알루미늄 ‘50% 관세’ 확대…18일 발효

동영상 고정 취소

미국 트럼프 행정부가 현지시각 15일 철강과 알루미늄 수입품에 대한 50% 관세 부과 범위를 대폭 확대한다고 밝혔습니다.



미 상무부는 이날 연방 관보 공지에서 산업안보국이 미국 수입품 품목 코드에 제품 코드 407개를 추가한다고 밝혔습니다.



이에 따라 철강과 알루미늄을 포함하는 파생 제품이 대거 관세 부과 대상으로 추가로 지정됐습니다.



이번에 관세 대상에 오른 품목에 대한 관세는 오는 18일 자로 발효됩니다.



