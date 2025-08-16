[5시뉴스 날씨] 내일 경기 북부·강원 북부에 비…무더위 계속

동영상 고정 취소

오늘 하늘 한번 올려다보셨나요?



파란 하늘에 하얀 구름이 마치 물감으로 그려놓은 것 같은데요.



다만 햇볕이 강하게 내리쬐고 있습니다.



지금도 대부분 지역에서 폭염특보가 계속되고 있습니다.



특히 폭염 경보가 내려진 남부지방은 오늘 한낮 기온이 35도 안팎까지 올랐습니다.



내일 중부지방은 대체로 흐린 가운데 경기 북부와 강원 북부에 비가 내리겠습니다.



모레, 월요일까지 10에서 최대 60mm의 비가 내리겠고, 수도권과 강원 남부에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 25도, 부산 26도로 오늘과 비슷하겠습니다.



낮 기온은 서울 30도, 대전 33도, 광주와 대구는 34도로 남부지방은 오늘만큼 덥겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 최고 1m 안팎으로 잔잔하겠습니다.



다음 주 중반까지 수도권과 강원에 비가 자주 내리겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



최현미 기상캐스터/그래픽:한세희/진행:이지현



