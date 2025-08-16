재난·기후·환경

내일도 무더위 계속…인천·경기 북부·강원 중·북부 비

입력 2025.08.16 (17:23)

전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데 일요일인 내일도 무더운 날씨가 이어지겠습니다.

내일 아침 기온은 서울과 강릉 26도 등 전국이 20도에서 26도로 오늘과 비슷하겠고, 도심과 해안가에서는 25도를 웃돌며 열대야가 나타나는 곳이 있겠습니다.

낮 기온은 광주와 대구 34도, 서울이 31도 등 전국이 28도에서 35도로 오늘과 비슷하겠고, 대부분 지역의 체감온도는 33도 안팎까지 올라 무덥겠습니다.

내일 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠지만, 중부지방은 흐리고 비가 오는 곳이 있겠습니다.

내일 오전부터 모레까지 인천과 경기 북부, 강원 중·북부 지역에는 10에서 60mm의 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

또, 새벽부터 아침까지 호남과 경남 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


김세현
김세현 기자

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

