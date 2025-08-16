미국 관세 한 방에 일본 ‘33조 원’ 증발?…일본차 ‘패닉’ [이런뉴스]

동영상 고정 취소

미국의 관세 부과로 일본 기업들의 실적에 빨간불이 켜졌다는 관측이 나왔습니다.



니혼게이자이신문은 일본 주요 기업 42곳의 2025 회계연도 영업이익이 전년도보다 20% 줄어든 약 114조 2천억 원에 그칠 것으로 전망했습니다.



만약 트럼프 행정부의 관세 정책이 없었다면 이들 기업의 영업이익은 약 147조 3천억 원에 이를 것으로 추산됐습니다.



약 33조 원에 달하는 손실이 예상되는 겁니다.



특히 대미 수출 3분의 1을 차지하는 자동차 업종의 타격이 클 것으로 관측됐습니다.



미국 관세로 도요타자동차의 영업이익은 약 13조 2천억 원, 혼다는 약 4조 2천억 원, 닛산은 약 2조 8천억 원 각각 줄 것으로 전망됐습니다.



자동차 관세는 당초 27.5%에서 15%로 낮아질 것으로 보이지만, 이는 올해 봄 이전에 2.5%였던 것과 비교하면 여전히 높은 수준입니다.



이 때문에, 관세로 인한 일본 기업들의 영업 이익 타격이 불가피한 거로 풀이됩니다.



일본 언론은 "수출 기업을 중심으로 실적에 대한 부담이 계속되고 있다"며 미국의 관세 정책 파장이 지속될 것으로 내다봤습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!