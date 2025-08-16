가수 션, 광복절 기념 81.5㎞ 완주…23억여원 기부

가수 션이 지난 15일 광복절 80주년을 맞아 기부 마라톤 '2025 815런'을 열고, 81.5㎞ 마라톤 완주에 성공했다고 소속사 YG엔터테인먼트가 16일 밝혔다.



션은 이를 통해 조성한 23억여원의 기부금을 독립유공자 후손 가정을 위한 주거환경개선 사업을 위해 한국해비타트에 전액 기부했다.



'2025 815런'은 광복절의 의미와 독립유공자에 대해 감사함을 되새기자는 취지에서 마련된 기부 마라톤이다. 올해는 역대 최다 인원인 1만9천450명의 개인 참가자가 24일 만에 모집됐다.



션은 무더위 아래에서도 7시간 50분 22초에 81.5㎞를 완주했다. 오프라인 참가자 4천명이 서울 월드컵 공원에서 션과 함께 달렸고, 션과 소향이 참여한 특별 콘서트도 진행됐다.



노스페이스·미라클365 등 후원 기업 110곳의 기부금과 개인 참가자들의 참가비로 23억8천여만의 기부금이 조성됐다.



션은 "광복절 아침을 81.5㎞ 달리기로 시작하는 것이 독립유공자와 그 후손들께 전하는 저의 감사 인사"라며 "그 마음을 나눠준 모든 러너들께도 감사드린다"고 전했다.



션은 2020년부터 '815런', 2021년부터 '3·1런'을 통해 매년 3·1절과 광복절에 독립유공자 후손을 위한 주거환경개선 캠페인을 진행하고 있다. 지금까지 모인 후원금으로 독립유공자 후손 19세대에 새 보금자리를 헌정했고, 현재는 20∼22번째 집을 짓고 있다.



션은 독립유공자 후손 주거 개선을 비롯해 화보 수익금 기부, 국내외 어린이 후원, 어린이재활병원 건립 지원, 연탄배달 봉사활동, 루게릭 요양병원 건립 등 각종 기부 활동을 펼쳤다. 그가 지금까지 기부한 금액은 누적 65억여원에 이른다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



