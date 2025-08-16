정치

김병기, ‘광복은 연합국 승리 선물’ 독립기념관장에 “당장 파면해야”

입력 2025.08.16 (19:03)

광복 80주년 기념식에서 ‘광복은 연합국 승리로 얻은 선물’이라고 발언한 김형석 독립기념관장에 대해 더불어민주당 김병기 원내대표가 “정부는 이 자를 즉시 파면해야 한다”고 밝혔습니다.

김 원내대표는 오늘(16일) 페이스북에 올린 글을 통해 “나라를 팔아먹어야만 매국노가 아니다.
이런 자에게 국민 세금을 단 1원도 지급할 수 없다”며 이같이 말했습니다.

김 원내대표는 “지난해 윤석열에 지명된 김형석이 한 일은 독립운동 부정이 전부”라며 “작년 광복절에는 개관 후 처음 독립기념관 경축식을 취소했고, 올해는 경축사에서 항일 독립투쟁을 비하했다”고 말했습니다.

이어 “‘광복이 연합국의 승리로 얻은 선물’이라는 헛소리를 아무렇지도 않게 지껄이는 자가 독립기념관장이라니 전 세계가 비웃을 일”이라며 “이종찬 광복회장님은 ‘피로 쓴 역사를 혀로 못 덮는다’고 일갈했다”고 언급했습니다.

그러면서 “독립운동을 부정하는 매국을 방치한다면 누란의 위기 때 국민께 어떻게 국가를 위한 희생을 요구하며 누가 헌신하겠느냐”며 “법적 권리 운운하며 세치 혀를 놀리는 김형석에게 피가 거꾸로 솟는 분노를 느끼며 순국선열을 욕보인 자는 이 땅에 살 자격조차 없다”고 덧붙였습니다.

