가수 션, 광복절 80주년 맞아 81.5㎞ 마라톤 완주…23억8천여 만 원 기부

가수 션이 어제(15일) 광복절 80주년을 맞아 기부 마라톤 '2025, 815 런'을 열고 81.5 킬로미터 완주에 성공했다고 소속사인 YG엔터테인먼트가 오늘(16일) 밝혔습니다.



이번에 조성된 23억 8천여만 원은 한국해비타트에 기부돼, 독립 유공자 후손 가정을 위한 주거환경개선사업에 사용됩니다.



션과 한국해비타트가 주최한 '2025, 815 런'은 광복절의 의미와 독립 유공자에 대해 감사함을 되새기는 기부 마라톤으로 올해는 만 9천여 명의 개인이 참가했습니다.



션은 무더위 속에서도 7시간 50분 22초에 81.5km를 완주했고 참가자 4000명이 서울 월드컵공원에서 션과 함께 달렸습니다.



이들은 또 션과 가수 소향이 마련한 특별 콘서트를 관람하며 광복절의 의미를 기념했습니다.



노스페이스 등을 비롯한 110개 후원 기업의 기부금과 개인 참가자들의 참가비 전액이 기부됐습니다.



션은 "광복절 아침을 81.5km 달리기로 시작하는 것이 독립 유공자와 후손들께 전하는 감사 인사라며 그 마음을 나눠준 모든 러너들께도 감사드린다"고 소감을 전했습니다.



앞서 션은 지난 2020년부터 매년 3·1절과 광복절에 독립 유공자 후손을 위한 주거환경 개선 캠페인을 진행하고 있으며 지금까지 모인 후원금으로 독립 유공자 후손 19세대에 새 보금자리를 헌정한 바 있습니다.



독립 유공자 후손 주거 개선 외에도 화보 수익금 기부, 국내외 어린이 후원, 어린이재활병원 건립 지원, 연탄배달 봉사활동, 세계 최초 루게릭병 요양병원 건립 등 지금까지 기부한 금액은 65억여 원에 달합니다.



