미, 철강·알루미늄 50% 관세 대상 확대

동영상 고정 취소

미국 트럼프 행정부가 철강과 알루미늄 수입품에 대한 50% 관세 부과 범위를 대폭 확대했습니다.



미 상무부는 현지 시각 15일 철강과 알루미늄을 포함하는 파생 상품 수백 종을 관세 부과 대상으로 추가 지정한다고 밝혔습니다.



철강과 알루미늄이 포함되지 않은 상품에는 국가별 상호 관세가 적용됩니다.



이번에 확대된 품목별 관세는 오는 18일부터 발효됩니다.



트럼프 대통령은 이달 내에 반도체에 대한 품목별 관세도 발표할 거라고 예고했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!