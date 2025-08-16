‘18살 신성’ 박승수, 뉴캐슬 EPL 개막전에 교체 명단으로 포함

잉글랜드 프로축구 뉴캐슬 유나이티드에 입단한 2007년생 유망주 윙어 박승수가 2025-2026시즌 프리미어리그(EPL) 개막전 엔트리에 이름을 올려 데뷔전을 기다립니다.



박승수는 오늘(16일) 영국 버밍엄의 빌라파크에서 열리는 애스턴 빌라와의 2025-2026 EPL 1라운드 원정 경기 교체 명단에 포함됐습니다.



K리그2 수원 삼성에서 뛰던 박승수는 지난달 뉴캐슬로 전격 이적하며 18살에 유럽파 선수가 됐습니다.



당초 21세 이하 아카데미 팀에서 시즌을 시작할 거로 전망됐던 박승수는 뉴캐슬의 프리시즌 방한 일정에 참가하며 번뜩이는 모습을 보여줬고, 이후 열린 프리시즌 경기에서도 선발에 투입돼 에디 하우 감독의 눈도장을 받았습니다.



일단 뉴캐슬은 앤서니 고든과 하비 반스, 안토니 엘랑가를 선발 공격진으로 예고한 가운데 박승수가 개막전에서 EPL 데뷔전을 치를 수 있을지 관심이 쏠립니다.



