주차장에 누워있던 취객 밟고 지나가…60대 운전자 체포

주차장에 누워있던 취객을 차로 밟고 지나가 숨지게 한 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 마포경찰서는 오늘(16일) 특정범죄가중처벌법상 도주치사 혐의로 60대 남성을 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔습니다.



이 남성은 오늘 새벽 1시쯤 서울 마포구의 한 아파트 주차장 입구에 누워있던 70대 취객을 차로 밟고 지나가 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.



남성은 당시 구호 조치 없이 현장을 떠난 걸로 조사됐는데, 경찰 조사에서 "사고가 난 줄 몰랐다"는 취지로 진술했습니다.



남성에게서 약물과 음주 정황은 발견되지 않았습니다.



경찰은 블랙박스 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



