트럼프 “휴전협정 대신 평화협정 직행이 최선…푸틴과 공감”

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담에서 우크라이나 전쟁 종식을 위해 평화협정이 필요하다는 공감대가 형성됐다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 현지 시각 15일 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “끔찍한 전쟁을 끝내는 최선의 방법은 단순한 휴전협정이 아니라 평화협정으로 직행하는 것이라는 데 의견을 같이했다”고 밝혔습니다.



이어 그는 “휴전 협정은 종종 지켜지지 않기 때문”이라고 설명했습니다.



앞서 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 알래스카에서 열린 정상회담 직후 공동 기자회견에서 “우리는 일부 진전을 이뤘다”고 말했지만, 세부 사항은 공개하지 않았습니다.



그러나 트럼프 대통령은 “알래스카에서 위대하고, 매우 성공적인 하루를 보냈다”고 자평했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



